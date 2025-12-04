Obavijesti

Sport

Komentari 0
VELIKO POJAČANJE PLUS+

Špica od (samo) milijun eura: Najbolji Dinamov ljetni ulov i dalje isporučuje u kontinuitetu!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Špica od (samo) milijun eura: Najbolji Dinamov ljetni ulov i dalje isporučuje u kontinuitetu!
Gorica i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dinamo je alžirskog napadača doveo tek iz četvrtog pokušaja, na njemu je cijelo vrijeme inzistirao sportski direktor Dario Dabac, a ove jeseni zasjenio je puno zvučnija i skuplja pojačanja...

Mounsef Bakrar posljednjih je tjedana, jasno uz Arbera Hoxhu, uvljerljivo najbolje ime Dinama. Alžirski nogometaš isporučuje u kontinuitetu, u posljednje četiri HNL utakmice ovaj je 24-godišnjak zabio tri puta (Rijeci, Istri i Gorici). A u zadnjih devet domaćih utakmica postigao pet golova. Dosta dobro...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Lindsey, što li nam to radiš?! Legendarna skijašica skinula grudnjak i pozirala
VONN PROVOCIRA

FOTO Lindsey, što li nam to radiš?! Legendarna skijašica skinula grudnjak i pozirala

Lindsey Vonn na dodjeli nagrada ESPY prošlog ljeta pojavila se u haljini dubokog proreza koja je baš nije slušala. Prošle se godine vratila natjecateljskom skijanju nakon uklanjanja dijela kosti iz koljena, a sad se fotografirala za Players Magazin bez grudnjaka
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Kako izgleda bivša ljubav Ivice Kostelića i čime se bavi?
SPOJILA IH JANICA

FOTO Kako izgleda bivša ljubav Ivice Kostelića i čime se bavi?

Sjećate li se Caroline Lalive (46)? Bivša ljubav Ivice Kostelića, skijaška zvijezda, danas uspješna poduzetnica! Svoju strast sa skijanja prenijela je u ljepotu i pronašla sreću u Coloradu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025