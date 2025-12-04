Dinamo je alžirskog napadača doveo tek iz četvrtog pokušaja, na njemu je cijelo vrijeme inzistirao sportski direktor Dario Dabac, a ove jeseni zasjenio je puno zvučnija i skuplja pojačanja...
Špica od (samo) milijun eura: Najbolji Dinamov ljetni ulov i dalje isporučuje u kontinuitetu!
Mounsef Bakrar posljednjih je tjedana, jasno uz Arbera Hoxhu, uvljerljivo najbolje ime Dinama. Alžirski nogometaš isporučuje u kontinuitetu, u posljednje četiri HNL utakmice ovaj je 24-godišnjak zabio tri puta (Rijeci, Istri i Gorici). A u zadnjih devet domaćih utakmica postigao pet golova. Dosta dobro...
