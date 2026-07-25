Splićani žele dovesti napadača koji je stroj za golove! U samo 14 utakmica zabio ih je čak 20

Hajduk radi na dovođenju još novih igrača, a na meti splitskog kluba našao se Sory Diarra, 26-godišnji napadač iz Malija, prenosi Dalmatinski portal.

Diarra je trenutačno igrač norveškog Haugesunda, kluba u drugom rangu norveškog nogometa. Njegova momčad je prošle sezone ispala iz prvog ranga gdje je igrao tri prethodne sezone, a trenutačno su vodeći u drugoj ligi. Međutim, 26-godišnjak iza sebe ima sjajnu sezonu u kojoj je zabio 20 golova u 14 utakmica, a ono što cijelu priču čini zanimljivom je da mu ugovor istječe krajem godine.

Već ranije njegovo ime dovodilo se s mogućim prelaskom u Bodo, ali i 'bijeli' su u utrci za njegov potpis te ćemo vidjeti kako će se ova situacija rasplesti. Diarra je u Europu stigao u jesen 2019. godine iz Malija, a igrao je za tri rumunjska kluba: Ceahlaul, Petrolul i Sloboziu.

Do sada je za norveški klub odigrao 93 utakmice, zabio 43 golova i postigao šest asistencija.