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SORY DIARRA

Splićani žele dovesti napadača koji je stroj za golove! U samo 14 utakmica zabio ih je čak 20

Piše Issa Kralj,
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Splićani žele dovesti napadača koji je stroj za golove! U samo 14 utakmica zabio ih je čak 20
Split: Hajduk održao trening na Poljudu uoči sutrašnje utakmice | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Diarra je trenutačno igrač norveškog Haugesunda, kluba u drugom rangu norveškog nogometa. Njegova momčad je prošle sezone ispala iz prvog ranga

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Hajduk radi na dovođenju još novih igrača, a na meti splitskog kluba našao se Sory Diarra, 26-godišnji napadač iz Malija, prenosi Dalmatinski portal.

Diarra je trenutačno igrač norveškog Haugesunda, kluba u drugom rangu norveškog nogometa. Njegova momčad je prošle sezone ispala iz prvog ranga gdje je igrao tri prethodne sezone, a trenutačno su vodeći u drugoj ligi. Međutim, 26-godišnjak iza sebe ima sjajnu sezonu u kojoj je zabio 20 golova u 14 utakmica, a ono što cijelu priču čini zanimljivom je da mu ugovor istječe krajem godine.

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Već ranije njegovo ime dovodilo se s mogućim prelaskom u Bodo, ali i 'bijeli' su u utrci za njegov potpis te ćemo vidjeti kako će se ova situacija rasplesti. Diarra je u Europu stigao u jesen 2019. godine iz Malija, a igrao je za tri rumunjska kluba: Ceahlaul, Petrolul i Sloboziu.

Do sada je za norveški klub odigrao 93 utakmice, zabio 43 golova i postigao šest asistencija.

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Komentari 3
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