Hajduk je pobijedio Pafos 2-0 i stekao vrijednu prednost uoči uzvrata na Cipru, a fenomenalnu utakmicu odigrao je Michele Šego, koji ju je okrunio golom iz slobodnog udarca. I to nije slučajno, već neko vrijeme ih vježba poslije svakog treninga
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Tajna Šeginog slobodnjaka: Radi sa stručnjakom koji je trenirao i Bayernovog Olisea
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Još prije sedam godina, kad je Michele Šego (25) osvanuo u prvoj momčadi Hajduka, bilo je jasno da se radi o velikom talentu. No tada mu poljudski reflektori nisu bili naklonjeni. Pravu priliku nije dobio pa je afirmaciju u seniorskom nogometu tražio kroz Bravo, Dugopolje i, u konačnici, Varaždin. Šego je na tom putu shvatio da talent ne znači mnogo ako ga ne razvijaš, ne usvajaš nova znanja i ne ulažeš u sebe. Stekao je radne navike, fizičku spremu doveo do besprijekorne razine i na kraju izrastao u jednog od najboljih igrača lige.
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