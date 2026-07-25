Tajna Šeginog slobodnjaka: Radi sa stručnjakom koji je trenirao i Bayernovog Olisea

Još prije sedam godina, kad je Michele Šego (25) osvanuo u prvoj momčadi Hajduka, bilo je jasno da se radi o velikom talentu. No tada mu poljudski reflektori nisu bili naklonjeni. Pravu priliku nije dobio pa je afirmaciju u seniorskom nogometu tražio kroz Bravo, Dugopolje i, u konačnici, Varaždin. Šego je na tom putu shvatio da talent ne znači mnogo ako ga ne razvijaš, ne usvajaš nova znanja i ne ulažeš u sebe. Stekao je radne navike, fizičku spremu doveo do besprijekorne razine i na kraju izrastao u jednog od najboljih igrača lige.