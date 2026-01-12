Split izgubio od srpskog kluba u ABA ligi. To mu je deseti poraz

U susretu 14. kola A skupine regionalne košarkaške ABA lige Split je na Gripama izgubio od FMP-a sa 76-85 upisavši deseti poraz. U njihovom prvom ovosezonskom okršaju, srpska je momčad na domaćem terenu slavila sa 96-80, a uvjerljiva je bila i večeras u Splitu. Bila je to četvrta pobjeda FMP-a na Gripama u zadnjih šest gostovanja.

Split je otvorio utakmicu serijom 6-0, međutim na polovici prve četvrtine gosti su stigli do prve prednosti (13-12), a na kraju četvrtine vodili su 23-20. U drugoj četvrtini gosti su imali i devet razlike (32-23), ali je Split do poluvremena smanjio na 38-41.

Split i FMP sastali se u 14. kolu ABA lige | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Treća dionica je otišla na stranu beogradskog sastava koji je uoči posljednjih 10 minuta imao 12 razlike (64-52). Nakon što je FMP posljednju četvrtinu otvorio serijom 7-0 stigavši do velikih +19 (71-52) bilo je jasno u kojem smjeru ide susret. Na koncu je domaćin tek smanjio na konačnih 76-85.

Goste su do pete pobjede predvodili Filip Barna sa 22 koša, te Joshua Scott sa 20 koševa. Kod Splita najefikasniji je bio američki krilni centar Demajeo Wiggins, koji je u splitskom debiju upisao 18 koševa i pet skokova. Antonio Sikirić je dodao 13 koševa.

U ranije igranom susretu Dubai, kojeg vodi hrvatski stručnjak Jurica Golemac, je pobijedio Borac sa 90-79 upisavši 12. pobjedu.

Domaćine su do slavlja predvodili Lee Bacon sa 15 koševa, Klemen Prepelič sa 14, te Kenan Kamenjaš sa 13 koševa i sedam skokova. Najefikasniji u ekipi Borca bio je Diante Baldwin sa 20 koševa, dok je Marko Jošilo dodao 16 koševa.

Na ljestvici vodi Dubai sa 12 pobjeda, Partizan ima skor 11-1, Cluj-Napoca na trećoj poziciji ima skor 9-4. FMP je peti s pet pobjeda i sedam poraza, dok je Split stepenicu niže s tri pobjede i 10 poraza.