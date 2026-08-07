Split je doveo novo pojačanje! Amerikanac je stigao iz Litve

Trenton McLaughlin (198 cm, 23) novi je igrač Splita. Amerikanac iz Chandlera u Arizoni, odličnog šuta, prošle je sezone igrao za Nevežis (Litva).

- Drago mi je da smo ga uspjeli potpisati, polivalentan igrač koji pokriva više pozicija. Odličan je šuter, može kreirati iz picka, fizički nam odgovara i vjerujem da će biti od velikog značaja za ovu momčad. Dobili smo o njemu sve najbolje preporuke i kao osobi i kao igraču - kazao je Splitov trener Damir Rančić.

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Trent je izabrao dres s brojem 24 kojeg je nosio i u Nevežisu i na sveučilištu Northern Arizona.

- Stvarno sam uzbuđen što se pridružujem KK Splitu i jedva čekam da krenemo s treninzima i utakmicama. Vjerujem da imamo priliku ostvariti nešto posebno ove sezone, dat ću sve što mogu kako bih pomogao momčadi u pobjedama. Znam da je ovo treneru Rančiću prva godina na mjestu glavnog trenera, stoga se veselim što ćemo zajedno, u pobjedama i izgradnji snažnog timskog duha, svima nešto dokazati. Znam kakvu sjajnu košarkašku tradiciju Split ima, s bivšim legendama poput Tonija Kukoča koji je prije odlaska u Bullse igrao na Gripama, tako da sam zaista uzbuđen što postajem dio povijesnog kluba - kazao je McLaughlin.