Split je od večeras prijestolnica pickleballa u Europi, otvoren je najveći centar s čak 12 terena...

Split je od večeras prijestolnica pickleballa u Europi, riječi su to Natka Petrišića, koji je u Zagrebu otvorio prvi pickleball centar u Hrvatskoj, a ovaj splitski je drugi, s 12 profesionalnih terena najveći u Europi.

Očekivano, mnogi koji čitaju ovaj tekst ne znaju što je pickleball, pa spomenimo kako je to najbrže rastući sport u SAD, koji se širi Europom i već se organiziraju turniri, profesionalne igračice i igrači bilježe milijunske zarade. Igraju ga uglavnom bivši tenisači a među njima su pickleball profesionalci John Isner, Jack Sock, Genie Bouchard...

Pickleball je jedna od inačica tenisa, kombinacija tenisa, stolnog tenisa, badmintona i padela. Teren je kao u badmintonu, igraju se dva seta do 11 poena kao u stolnom tenisu, reket je sličan padelu, loptica je veličine teniske, samo lagana i šuplja, poene osvaja samo onaj tko servira...

Tereni su postavljeni na nekadašnjim teniskim terenima u Stobreču, a za sve je zaslužan pionir pickleballa u Splitu Ivan Renić, koji je predsjednik Pickleball kluba 002 Split.

- Malo smo istraživali i shvatili da zapravo nitko u Europi nema toliko terena na jednom mjestu. Imaju Englezi 10, Španjolci osam, ali 12 ih ima samo u Splitu. Najviše u Europi – ponosan je Renić koji je u cijeli projekt ušao nakon ekshibicijskog turnira koji je prošle godine organiziran u Makarskoj.

- Na internetu sam slučajno naletio na pickleball. Zanimalo me što je to, pa sam malo „guglao”. Vidio sam da postoji grupa ljudi koji igraju u Hrvatskoj. Nije ih tada bilo puno, možda 20-30. Brzo smo se povezali, a onda su se stvari počele još brže odvijati. Već za nekoliko mjeseci organizirao sam prvi hrvatski pickleball turnir u Makarskoj prije dvije godine. Najavu smo objavili na društvenim mrežama i odjednom su se stranci počeli javljati. Na kraju smo skupili više od 40 igrača iz sedam zemalja. Bilo je Amerikanaca, Kanađana, Nijemaca... Imali smo čak i jednog profesionalnog igrača. Malo mi je to zadalo brigu jer se preko noći pretvorilo u veliki događaj, ali prošlo je super i nastavili smo rasti do toga da smo osnovali klub i napravili centar s 12 terena.

Svečanost otvaranja privukla je petstotinjak uzvanika, među njima i brojna poznata lica, Zorana Vulića, Josipa Skoku sa sinovima, Marijana Budimira, Vika Lalića, Denija Lušića, Matu Bilića, Marka Žaju..., i svi su s nestrpljenjem čekali prvi pokazni susret koji su odigrali Domenika Turković, Sara Lalić, Mate Srdanović i Nikola Begić. Po prvim reakcijama, svidjelo im se, pickleball je dobio nove poklonike.