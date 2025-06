Split na Gripama traži ostanak u seriji, a Zadar treći naslov u nizu: Želimo sve riješiti u Splitu

Dvije najbolje hrvatske košarkaške momčadi sutra od 20:00 sati na Gripama igraju treću utakmicu doigravanja za prvaka. Zadar u finalnoj seriji vodi 2-0 i igra za svoj treći uzastopni naslov, dok Split igra za produženje nade... Objektivno, treba im pravo malo čudo da bi preokrenuli seriju u svoju korist, pogotovo ako uzmemo u obzir da je Zadar slavio u svim ogledima ove sezone, osim u Kup ogledu u Zaboku.

- Nismo uspjeli u naumu da se vratimo iz Zadra barem s jednom pobjedom i sada smo opet došli do zida. U obje utakmice bili smo inferiorni, pasivni u obrani i napadu, i to je ono najvažnije što moramo poboljšati. Očekujem da sutra vidimo naše drugo lice, da produžimo finalnu seriju – kazao je trener Splita Veljko Mršić, koji po prvi put na klupi Splita dočekuje Zadar na Gripama.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Od kad sam došao igrali smo sve utakmice u Zadru i jednu na neutralnom terenu u Zaboku. U Zadru smo sve izgubili, na neutralnom terenu smo pobijedili i sada po prvi put igramo u Splitu. Njima Višnjik jako puno znači, nosi im desetak koševa prednosti i mi se nadamo da ćemo to anulirati na Gripama. Moramo pokazati više želje i onda će do izražaja doći naša kvaliteta.

Dojam nakon prve dvije utakmice finalne serije je da su ih Zadrani riješili u svoju korist zbog toga jer su u utakmicu ušli s puno više energije i želje.



- Moja momčad je motivirana, ne želimo završiti sezonu ovako. Bole nas ti porazi u Zadru, ali ne sjećam se kad je u bitnim utakmicama Zadar izgubio od Splita u Zadru, čak i u vremenima Kukoča i Rađe. Višnjik je za njih jako velika prednost, pogotovo kad su nabrijani kao u zadnjim utakmicama. Ništa, idemo dalje, momčad je u dobrom stanju, želja nam je produžiti seriju i osigurati barem još jednu utakmicu na Gripama. Oni su dominantna momčad, ali ja se nadam da ćemo pokazati svoje drugo lice, u prvom redu u detaljima koji su potrebni za pobjedu... - zaključio je Mršić.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Kapetan Zadra Marko Ramljak zadovoljan je prezentacijom svoje momčadi ali i svjestan da posao još uvijek nije gotov.

- Napravili smo ono što smo htjeli, obranili smo domaći teren, odigrali dvije prave finalne utakmice kojima smo pristupili na pravi način. Nadam se da ćemo to ponoviti i u Splitu uz pomoć velikog broja naših navijača te da ćemo dovršiti seriju i prije povratka u Zadar. Ulog je veliki, ali mi se pripremamo bez euforije, kao i do sada, želimo ponoviti sve dobro što smo radili i do sada.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Veliku ulogu navijača apostrofiorao je i trener Zadra Danijel Jusup.

- Serija seli u Splitu, u jedno sasvim drugo okruženje, uvijek naglašavamo da je Split jako dobra momčad, da moramo biti fokusirani od prve do zadnje sekunde, od posjeda do posjeda, od obrane do obrane moramo biti koncnetrirani i disciplinirani. Nema velike priče, nadam se da će i ovoga puta naši navijači doći u velikom broju, jer bez njih sve ovo do sada ne bismo ni uspjeli.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL