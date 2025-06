Zadar stigao do druge pobjede nad Splitom! Sve je bliže naslov košarkaškog prvaka Hrvatske...

U drugoj utakmici finala doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske Zadar je na domaćem parketu u Višnjiku svladao Split 79-65 i poveo s 2-0 u seriji do tri pobjede. Iduće dvije utakmice igraju se na splitskim Gripama, prva u srijedu u 20:00 sati, a ukoliko bude potrebno, peta odlučujuća utakmica igrala bi se ponovno u Zadru.

Pokretanje videa... 01:33 Doček KK Zadra nakon osvajanja Kupa | Video: Šime Zelić/PIXSELL

Druga utakmica bila je manje-više preslika onoga što se događalo i u prvoj, u kojoj su Zadrani dominirali u obaveznoj igri, manje su griješili, bili su precizniji u šutu i imali više skokova. Tako je bilo i večeras, statistika otkriva kako je Jusupova momčad do pobjede 79-65 došla u prvom redu zbog 18 skokova u napadu i ukupno 15 skokova više. Takvu prednost teško je nadoknaditi...

Split je dobro krenuo, momčad Veljka Mršića ušla je u utakmicu koncentrirano pa su stigli do početne prednosti 7-10. No Zadar se na krilima raspoloženog Tylera Wahla malo po malo dizao. Najprije je Američki centar izbacio iz igre Davida Škaru s dva rana prekršaja, potom i Borisa Tišmu s tri, naprosto je bio nerješiva enigma za obranu Splita. Jedan na jedan ga nisu uspijevali zaustaviti, a kad su ga udvojili on bi pronalazio otvorene suigrače koji su poentirali iz otvorenog šuta ili prodora.

Wahl i Mihailović držali su Zadar u prednosti, do kraja prve četvrtine bilo je 23-17, potom i 28-20... Mršić je pokušavao mijenjati Wahleove čuvare, zaigrali su Splićani i zonsku obranu, ali ništa nije pomagalo, Zadrani bi se vrlo brzo prilagodili i bez većih problema rješavali sve situacije. Na poluvrijeme se otišlo s prednošću Zadra 46-34, i to u prvom redu kao rezultat više skokova, preciznijeg šuta i manje izgubljenih lopti...

Drugo poluvrijeme s dvije trice otvorio je Kapusta, što je kombinirano s nekoliko promašenih napada Zadra rezultiralo povratkom Mršićeve momčadi na -5. Jusup je reagirao minutom odmora, nakon koje je njegova momčad ponovno vratila utakmicu u mirnije vode, s dvije trice Ramljaka vratili su se na +13. Split je bio nervozan, kad im ništa nije išlo od ruke upadali su u nervozu, Jordano je nepotrebno dobio tehničku pa se na treći odmor otišlo s prednošću Zadra 61-49.

Tračak nade ukazao se početkom zadnje četvrtine kad su Ramljak i Mihailović dobili četvrte osobne pogreške a Tišma položio za -10. Ali već u sljedećem napadu Zadrani su izigrali propusnu splitsku obranu, Mazalin je zakucao a Mršić poludio na svoje igrače. No nakon njegove minute odmora ništa se nije promijenilo, na pogrešku Smitha kod izvođenja lopte Klarica je odgovorio tricom, izgubljenu loptu zbog isteka napada tricom je kaznio Žganec za +16 u 35. minuti.

Do kraja utakmice Zadar je kontrolirao utakmicu čvrstom obranom a Jusup je malo po malo vadio ključne igrače, kako bi ih odmorio, ali i dao gledateljima priliku da ih nagrade pljeskom. Četvorica u Jusupovoj momčadi bili su dvoznamenkasti, s tim da su Wahl, Ramljak i Mazalin imali i po osam skokova, dok je kod gostujuće momčadi statistički najbolji bio Amerikanac Smith s 19 koševa i visokim postotkom šuta.

Dojam koji nosimo nakon večerašnje utakmice je isti kao i nakon prethodne. Split na Višnjiku može slaviti samo ako odigraju maksimalno ozbiljno i dobro, a Zadar usput podbaci. No čim se Jusupova momčad uozbilji, čim odigraju onako kako znaju, prednost se vrlo brzo vraća na njihovu stranu a Split u nemoći srlja iz pogreške u pogrešku i nervozu, a time i u poraz.

Vidjet ćemo hoće li se nešto mijenjati na Gripama, ali Split nas prikazanim u prve dvije utakmice ničim nije uvjerio da mogu napraviti preokret i dobiti sljedeće tri utakmice. Baš nijedan igrač u Mršićevoj momčadi nije u ovoj finalnoj seriji odigrao ni blizu razini na kojoj to objektivno može. Za razliku od Zadrana...

