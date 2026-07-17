Split postaje središte europskog ragbija: Čak 24 reprezentacije

Europsko ragbi 7 prvenstvo stiže u Split, a natjecanje se od 24. do 26. srpnja na Parku mladeži.

Nastupa 24 reprezentacije, po 12 u muškoj i ženskoj konkurenciji, a ovo je drugi i završni dio turnira čiji se prvi dio odigrao u Hamburgu.

- Jedva čekamo da sve krene. Teren nije u idealnom stanju zbog Ultre, no ulažemo maksimalan trud da bude spreman - poručio je glavni tajnik Hrvatskog ragbijaškog saveza Većeslav Holjevac.

Makarska: Konferencija za medije uoči Europskog prvenstva u ragbiju 7 Championship divizije | Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Predsjednik Ragbi kluba Nada Branimir Kovačić pozvao je Splićane da podrže natjecanje.

- Dolaze najbolje europske ekipe i ovo je sjajna prilika da se ragbi bolje prezentira. Igra je jako dinamična, a timski duh i individualizam čine je posebnom - rekao je Kovačić.

Split: Najavljeno Europsko prvenstvo u ragbiju 7 | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Splitsko-dalmatinska županija i Grad Split daju punu podršku manifestaciji, a savjetnik gradonačelnika Toni Tomas istaknuo je da ovakva natjecanja pomažu produljiti turističku sezonu i jačaju poziciju Splita kao najsportskijeg grada na jugu Hrvatske.