Obavijesti

Sport

Komentari 0
U PARKU MLADEŽI

Split postaje središte europskog ragbija: Čak 24 reprezentacije

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: < 1 min
Split postaje središte europskog ragbija: Čak 24 reprezentacije
16
Zagreb: Sinjani osvojili Finale Hrvatskog ragbijaškog kupa | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Split od 24. do 26. srpnja domaćin drugog i završnog dijela Europskog ragbi 7 prvenstva na Parku mladeži, na kojemu nastupa 24 reprezentacije, po 12 u muškoj i ženskoj konkurenciji

Admiral

Europsko ragbi 7 prvenstvo stiže u Split, a natjecanje se od 24. do 26. srpnja na Parku mladeži.

Nastupa 24 reprezentacije, po 12 u muškoj i ženskoj konkurenciji, a ovo je drugi i završni dio turnira čiji se prvi dio odigrao u Hamburgu.

- Jedva čekamo da sve krene. Teren nije u idealnom stanju zbog Ultre, no ulažemo maksimalan trud da bude spreman - poručio je glavni tajnik Hrvatskog ragbijaškog saveza Većeslav Holjevac.

Makarska: Konferencija za medije uoči Europskog prvenstva u ragbiju 7 Championship divizije
Makarska: Konferencija za medije uoči Europskog prvenstva u ragbiju 7 Championship divizije | Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Predsjednik Ragbi kluba Nada Branimir Kovačić pozvao je Splićane da podrže natjecanje.

- Dolaze najbolje europske ekipe i ovo je sjajna prilika da se ragbi bolje prezentira. Igra je jako dinamična, a timski duh i individualizam čine je posebnom - rekao je Kovačić.

Split: Najavljeno Europsko prvenstvo u ragbiju 7
Split: Najavljeno Europsko prvenstvo u ragbiju 7 | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Splitsko-dalmatinska županija i Grad Split daju punu podršku manifestaciji, a savjetnik gradonačelnika Toni Tomas istaknuo je da ovakva natjecanja pomažu produljiti turističku sezonu i jačaju poziciju Splita kao najsportskijeg grada na jugu Hrvatske.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Dinamova želja ipak košta više? Istra neće tako lako pustiti rasnog napadača...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamova želja ipak košta više? Istra neće tako lako pustiti rasnog napadača...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo
FOTO Tursku sutkinju zbog seks skandala u svlačionici izbacili iz nogometa. Pogodite čim se bavi
NOVA KARIJERA

FOTO Tursku sutkinju zbog seks skandala u svlačionici izbacili iz nogometa. Pogodite čim se bavi

Nogometna sutkinja Elif Karaarslan našla se u središtu skandala. Intimna snimka s bivšim sucem Orhanom Erdemirom šokirala javnost. Ona tvrdi kako su joj montirali i krenula je u pravnu bitku
VIDEO Žilina - Hajduk 2-1: 'Bili' proživjeli dramu na kraju, ali osigurali drugo pretkolo EL...
PORAZ U SLOVAČKOJ

VIDEO Žilina - Hajduk 2-1: 'Bili' proživjeli dramu na kraju, ali osigurali drugo pretkolo EL...

Hajduk je izgubio u Slovačkoj od Žiline, ali s ukupnih 3-2 ide dalje. Momčad Gonzala Garcije povela je u prvom dijelu, ali se Žilina vratila i preokrenula, ali nije došla do produžetaka. Hajduk sada ide na Pafos

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026