Split uvjerljiv protiv Šibenčana
Nakon što je hrvatska reprezentacija uspješno odradila prve dvije utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, utakmicama 10. kola nastavlja se natjecanje u SuperSport Premijer ligi. Kolo je počelo dalmatinskim derbijem Splita i Šibenke na Gripama, a slavili su "Žuti sa 110-72.
Split je već nakon prve četvrtine vodio sa 31-17 usmjerivši utakmicu u jednom pravcu. Na poluvremenu je domaćin imao +23, na koncu treće dionice prednost je iznosila 28 razlike, a na koncu velikih 38 razlike.
U redovima Splita čak 10 igrača se upisalo među strijelce, pri čemu su šestorica imala dvoznamenkasti broj koševa. Domaćine su predvodili Paolo Marinelli sa 16 koševa i sedam asistencija, Jacob Geno Stephens sa 15 koševa, te Antonio Jordano i Ivan Perasović sa po 12 koševa. Kod Šibenika Petar Vujačić je zabio 17, a Vincent Golson 16 koševa.
U petak je Dubrovnik domaćin Dubravi. Subota donosi susrete Cibone i Kvarnera te Alkara i Zaboka, dok se u nedjelju sastaju Dinamo-Zagreb i Samobor te Cedevita Junior i Zadar. Split vodi na ljestvici sa omjetom 9-1, Zadar je na 8-1. Treće mjesto zauzima Zabok (6-3), a slijede ga Cibona, Samobor i Dubrovnik s po pet pobjeda, pri čemu treba naglasiti da su Zagrepčani odigrali utakmicu manje. Po četiri pobjede imaju Dinamo (također s utakmicom manje) i Alkar. Kvarner je na tri pobjede, Cedevita Junior i Dubrava na po dvije, dok je Šibenka ostvarila samo jednu pobjedu.
