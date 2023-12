Splitski humanitarac: Spavao sam u autu kad sam krenuo s košarkom, sad pomažem djeci

U Bibliji je zapisano: "Od onoga kome je mnogo dano, mnogo će se i tražiti". Meni je Bog dao dosta i stavio me u poziciju da mogu pomoći drugima i ja to i radim, kazao nam je košarkaš Splita Shannon Shorter (34), osebujna osoba koju krase mnoge vrline, a više od svega nesebičnost i osjećaj za zajednicu u kojoj je odrastao i kojoj nastoji pomoći koliko god može kroz zakladu "It's only right", koju je osnovao 2017. godine i koju vodi skupa s prijateljem Johnatanom Hudsonom.

Pokretanje videa ... KK Splot | Video: kk split

- Rođen sam i odrastao u južnim predgrađima Houstona, život nije bio nimalo lak za mene i moju obitelj. Živjeli smo u socijalnim stanovima i moja majka, koja je samostalno podizala troje djece, mučila se da nam osigura osnovne stvari. Nije joj bilo lako, ali je uvijek pronalazila način i pokazala nam svojim primjerom da je sve moguće ako imamo cilj i ako smo fokusirani na njegovo ostvarenje - kaže nam Shorter i dodaje:

- Nikad nismo bili gladni, ali nismo imali ni previše. Bilo nam je udobno u neudobnosti, nismo znali za bolje. Mislio sam da imam sve i tek kad sam odrastao i počeo samostalno zarađivati shvatio sam što sve nisam imao u djetinjstvu. Ali nikad se nisam žalio, kao što se ni moja majka nikad nije žalila na težak život. Ona se žrtvovala za nas, naučila nas kako se boriti i ona je jedan od glavnih razloga zbog kojeg sam pokrenuo zakladu kroz koju pomažem zajednici iz koje sam potekao.

Zaklada "It's only right" fokusirana je na pomoć siromašnim ljudima u južnom Houstonu, s naglaskom na djecu kojima osiguravaju besplatne školske potrepštine, stipendije, košarkaške kampove, kao i besplatno šišanje prvoga dana škole, besplatno dijele purice siromašnim obiteljima za Dan zahvalnosti.

- Cilj zaklade je služiti zajednici i mi to činimo na razne načine, dijelom svojim novcem, dijelom uz pomoć kompanija koje su prepoznale naš rad i koje radu doniraju. Kad vide da novac ide u prave ruke i za prave svrhe, ljudima kojima treba, svi se rado odazivaju - kaže nam Shorter, koji je nedavno, kao dio Košarkaškog kluba Split, podržao i akciju "Tone hrane za splitske beskućnike" kroz koju je skupljeno preko 30.000 eura za splitske beskućnike i socijalnu samoposlugu.

- Nakon odlaska iz Amerike igrao sam u Australiji, Libanonu, Francuskoj, Turskoj, Egiptu, Meksiku, Argentini, Izraelu i sada u Hrvatskoj, dosta sam putovao i vidio da se ljudi na različitim stranama svijeta bore sa sličnim problemima i da trebaju našu pomoć kako bi preživjeli iz dana u dan.

Na kraju prošle sezone organizirao je i otvoreni trening u Splitu. Svatko tko je izdvojio 10 eura mogao je provesti sat vremena na treningu s njim, upoznati ga, dobiti pokoji savjet...

- Bilo je sjajno, mnogi su se odazvali i na taj način pomogli skupljanju sredstava za ljude u potrebi. Naročito su uživala djeca i vjerujem da ćemo nešto slično ponoviti i ove godine - najavljuje ponajbolji igrač Splita, koji kaže da se osjeća ispunjeno i sretno nakon što pomogne drugima:

- Vrati me to u mladost, sjetim se ljeta kad su nam rođaci dolazili u posjetu. Bilo nas je osmero djece u kući s dvije sobe, moja majka je morala brinuti da imamo dovoljno hrane i odjeće i da smo na sigurnom. Mi smo trčali naokolo, igrali se i vjerovali kako je cijeli svijet naš. Bila su to sjajna druženja kojih se rado sjetim. Kad sam krenuo ozbiljno s košarkom i odlazio na probne treninge, nisam imao dovoljno novca pa sam između dva dana treninga spavao u automobilu... Vjerovao sam u sebe, govorio sam sam sebi da me ništa neće zaustaviti i pokazao sam da je sve moguće. Zato sam danas zahvalan ako mogu nekome pomoći i izmamiti mu osmjeh na lice...

Shorter će sebe opisati kao religioznu osobu, predanog kršćanina koji se redovito moli, ali humanitarni rad ne povezuje s religijom.

- To što radim ne radim zbog toga da bih jednoga dana bio nagrađen, nego zbog toga što osjećam potrebu pomoći. Pogrešno je nagovarati ili tjerati nekoga tko je bogat da daje drugima, on to jednostavno mora osjećati, mora to imati u sebi... Ja to osjećam i zato idem dalje, još je dosta projekata koje želim odraditi i nadam se da ću imati priliku, pogotovo nakon igračke karijere.

Shorter je stigao u Split prije tri godine, na nagovor tadašnjeg trenera Splita Srđana Subotića, koji danas radi sjajan posao u poljskom Torunu.

- Kad sam prije tri sezone došao nisam ni razmišljao da bih mogao ovoliko ostati. Ali navijači i ljudi u klubu su me prihvatili, kao i trener Subotić za kojeg sam jako vezan i zahvaljujući kojem sam se i vraćao u Split. Iako sad radi u Poljskoj i dalje smo u kontaktu... Što se tiče odluke da se dva puta vraćam u Split, nisu to bile teške odluke jer grad je fantastičan, uživam i nadam se da ćemo ove sezone promijeniti mentaliteti momčadi i krenuti po trofeje. Igramo dobro, pobjeđujemo, napredujemo, svjesni smo da neće biti lako, ali cilj je povratak u finale, ali da bismo u njemu ove sezone pobijedili.

Na tom putu stajat će im Zadar i Cibona.

- Zadar, Cibona i Split su konstanta, momčadi koje se bore za finala. Uvijek je posebno igrati protiv njih, pogotovo u Zadru jer sam za njihove navijače "neprijatelj broj jedan" zbog toga što sam bio MVP. Ali ne zamjeram im, sve je to sport. Jasno mi je da je njihov ljubimac Luka Božić i da oni navijaju za njega i smatraju da je nagradu zaslužio on - kaže Shorter i dodaje:

- Božić i ja imamo međusobni respekt, cijenimo jedna drugoga ali nastojimo osigurati pobjedu za svoju momčad. Svjesni smo da smo mi ti koji predvode momčadi i da je to pravi dvoboj, kao kad pustiš dva pit bulla u kavez pa što se dogodi, dogodit će se.

Shorter je u potpunosti posvećen košarci, kako utakmicama tako i treninzima, za njega nema slobodnog dana ni pauze, svaki slobodan trenutak koristi za održavanje tijela u teretani...

- Imam 34 godine i moram paziti na tijelo. Planiram igrati još dvije-tri sezone ako me tijelo bude služilo, a onda planiram u mirovini raditi kao TV komentator i nastaviti pomagati kroz zakladu. Mnogi me pitaju planiram li ostati i dalje u Splitu, i svima odgovaram isto, da ne bih imao ništa protiv, pogotovo ako osvojimo naslov prvaka. To bi zaista bilo sjajno, ovaj grad, klub i navijači to zaslužuju.