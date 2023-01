Splitski novinari i sportaši opet obaraju rekorde, skupili preko 200.000 kuna za beskućnike...

Jedanaesta humanitarna akcija "Tone hrane za splitske beskućnike" u organizaciji četvorice splitskih sportskih novinara "4N" uspješno je završena predajom rekordne donacije udruzi MoSt, koja brine o splitskim beskućnicima i socijalnoj samoposluzi. Neformalna grupa ''4N'' dugi niz godina bavi se humanitarnim radom. Do sada su uspješno organizirali jedanaest akcija dobrovoljnog darivanja krvi, na kojima su skupili preko 500 doza, kao i jedanaest akcija prikupljanja hrane i higijenskih potrepština za potrebe splitskih beskućnika i socijalne samoposluge, na kojima je skupljeno donacija u iznosu većem od 800.000,00 kuna.

Donacija je predana danas na Poljudu, a pomogli su je brojni sportaši i klubovi, od HNK Hajduka i njegovih sadašnjih i bivših igrača Lovre Kalinića, Ivana Strinića, Marija Pašalića, Nikole Vlašića, Mije Caktaša, Tome Bašića, Marija Maloče, Gorana Milovića, Zorana Nižića, Stanka Jurića, Stipe Biuka..., kao i izbornika Zlatka Dalića, preko TK Marjan, Nikole Vujčića, do Splitskog kluba Olimpijaca, obitelji Vlašić, Katić, Antunović, Maljković, Bogdan, Ignjatić – Mevorah..., JK Mornar, NK Bili AS, RK Nada, VK Jadran, VK POŠK 1937, NK Adriatic, HPD Mosor... te tvrtki Tommy, Grupa Pivac, SuperSport, Centaurus – Gastro ribarnice Brač, Deltron i Nektar natura koje svojim proizvodima sponzoriraju akciju.

- Svake godine su potrebe nažalost sve veće i zbog toga svake godine i organiziramo akcije. Ovo je 11. po redu i svaka je do sada bila rekordna, pa očekujemo da i ova premaši prošlogodišnju donaciju vrijednu 172.840,73 kuna. Nadamo se da će nas iz udruge MoSt, za par dana izvijestiti kako je vrijednost donacije premašila 200.000,00 kuna, odnosno preko 27.000 eura – objavili su splitski sportski novinari okupljeni u neformalnu grupu "4N".

Na uručenje donacije su došli brojni sportaši i predstavnici klubova koji su aktivno sudjelovali u akciji, među njima i kapetan Hajduka te godinama najveći pojedinačni donator Lovre Kalinić.

- Ne bih se htio izdvajati od ostalih, svi smo mi tu skupa već 11 godina, svatko donira koliko može i svi smo ponosni što možemo osigurati ljudima u potrebi ono što im je najvažnije. Osjećaj je predivan, kad možeš pomoći to je najveće zadovoljstvo, a organizatori ove hvale vrijedne akcije akcije znaju da na nas uvijek mogu računati.

Donacija je uručena na Poljudu a ispred Hajduka se okupljenima obratila članica uprave Marinka Akrap.

- U osnovnim vrijednostima Hajduka je da pomažemo i zato smo svih 11 godina akcije tu, uz organizatore, a pomažemo i kroz Bilo srce cijelu godinu. Prkos moćnome, zaštita slabome, to su naše vrijednosti od 1911. godine kad je klub osnovan i držimo ih se i danas.

Predsjednica TK Marjan Lucija Zaninović uz akciju je od prvoga dana, još od kad je kao aktivna natjecateljica s par vrećica hrane dolazila u prihvatilište za beskućnike.

- Vidi se po priloženom koliko je ova akcija narasla, a kako smo krenuli, dogodine će nam trebati šleper da odnesemo donaciju. Inače smo se navikli da je akcija u predbožićno vrijeme ali su nas naši nogometni reprezentativci malo poremetili. I neka su! Drago mi je da smo svi skupa opet tu, da smo pomogli donacijom, a ja u u svoje osobno ime i u ime Taekwondo kluba Marjan obećavam da ćemo se uvijek odazivati. Drago nam je da smo razvili kod djece osjećaj za druge, za one koji su u potrebi.

Organizatori svake godine skupljaju hranu i higijenske potrepštine za Udrugu MoSt koja brine o splitskim beskućnicima i socijalnoj samoposluzi.

- Akcija Tone hrane za splitske beskućnike je neprocjenjiva za naš rad već 11 godina. Ispred nas je izazovna godina i mislim da će nam jako dobro doći ovo što je prikupljeno, ovo su zalihe hrane koje će nam potrajati sve do iduće akcije. Hvala svima ispred udruge MoSt, ovo je nešto što nam je jako važno jer su vremena izazovna. Kada je u pitanju beskućništvo u Splitu, negdje smo na razini prošle godine ali problematika siromaštva je sve veća a time i potrebe. Pogotovo kod starijih ljudi koji jedva spajaju kraj s krajem, tako da socijala samoposluga i prihvatilište brinu o oko 150-170 stalnih korisnika – kazao je Dado Lelas iz udruge MoSt.

Splitski klub Olimpijaca redovito je među donatorima.

- Splitska sportska obitelj je još jednom, jedanaesti put pokazala svoje zajedništvo. Hvala organizatorima koji nas potiču na humanost a posebna zahvala ljudima koji brinu o onima koji su u potrebi. Mi ćemo se uvijek odazivati i pomagati koliko je to u našoj mogućnosti – kazao je tajnik Josip Reić.

Za kraj se okupljenima obratio zlatni vaterpolist Jerko Marinić Kragić.

- Svrha je plemenita a Jadran i splitski sportaši su tu da pomognu kome treba. Pozivam sve ljude da se uključe i da pomognu kroz cijelu godinu, ne samo kada je ova akcija. Frustrira kad znamo da ima ljudi u potrebi, na žalost ne možemo puno učiniti, to je stvar koja bi se morala rješavati na razini države, ali mi ćemo biti tu i pomoći koliko god budemo mogli te pokušavati motivirati što veći broj ljudi da se uključe u akciju.

