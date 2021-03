Nakon pravomoćne presude Vrhovnog suda Zdravku Mamiću koji je osuđen na šest i pol godina zatvora, sada već bivši Dinamov savjetnik održao je konferenciju za medije u Mostaru.

POGLEDAJTE VIDEO:

Zajednica ekipnih športova Splita povodom iste je na svojim je stranicama objavila je sljedeći tekst:

"Tada su nas naša legenda Robert Prosinečki i Igor Cvitanović na sreću, poslije se pokazalo na sreću, oni su spasioci Dinama. Ali oni su pokrenuli sudski postupak, pokrenuli su ovrhu Dinamo ovaj je blokiran i to je bio spas da je Dinamo d.d. otišao u stečaj, a Dinamo je nastavio dalje poslovati kao udruga građana. Dinamo nije otišao u stečaj zato što je bio dobar nego zato što je bio u raspadu. Što je bio dužan bogu i vragu. I ja sam ga tada sa ljudima i upravom i suradnicima i sa predsjednikom Barišićem digo ne iz pepela nego on nije postojao. Jer puno je lakše 'green field' investiciju napraviti iz temelja nego nasljediti raspadnuto stanje. Mi smo prvo otišli u stečaja onda smo se dizali kroz novi, novi, novi subjekt. To su bili zadnji trenuci kad je Hajduk 2003. i 2004.g bio prvak države, a onda samo postoji jedan prvak države sljedećih 15 godina, a to je Dinamo s izuzetkom jedne godine Rijeke - između ostaloga rekao je Zdravko Mamić.

Braća Mamić su osuđena, s njima i Vrbanović i oni moraju odslužiti zatvorske kazne. Više ne mogu obnašati nikakve dužnosti u Dinamu. Naizgled pravda je zadovoljena i sada možemo mirno dalje misle oni što su presudu donijeli.

Međutim mi smatramo da pravda nije zadovoljena i da ne možemo mirno dalje, jer taj novi Dinamo udruga građana je novi početak trebao odraditi na 'green fieldu' najnižeg ranga natjecanja u organizaciji HNS-a. Kako to nije odradio već se nastavio natjecati u najvišem rangu hrvatskog nogometa, sportska pravda nije zadovoljena. Sportska pravda će biti zadovoljena, samo i jedino ako se tom Dinamu udruzi građana oduzmu sve titule koje je osvojio i ako ga se pošalje na onaj 'green field' odakle je trebao kao novi subjekt i krenuti.

To bi trebala biti primjerena kazna i opomena svima onima koji se iz ovih ili onih razloga odluče izvesti isti ovaj scenarij.

U protivnome sve se ovo isplatilo. Mamići nikada neće vratiti novac, a što je još važnije taj novi Dinamo nikad neće vratiti titule."