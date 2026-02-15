Sportska nesreća prati hrvatsku brzoklizačicu. Imala je vrijeme za prolaz, ali neće u četvrtfinale

Najbolja hrvatska brza klizačica na kratkim stazama, Valentina Aščić, na svojim drugim Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini proživjela je pravu sportsku dramu. Nakon što joj je pripala iznimna čast da na svečanom otvaranju na legendarnom stadionu San Siro ponese hrvatsku zastavu, na ledu je nije pratila sportska sreća.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 06:42 Skandal na Olimpijskim igrama! Diskvalificirali Ukrajinca zbog ove kacige: 'Prilično šokantno' | Video: 24sata/Reuters

Unatoč sjajnoj formi i vremenima koja potvrđuju njezin napredak, Aščić je u prve dvije discipline (500 i 1000 metara) zaustavljena u kvalifikacijama, a posebno je bolan bio rasplet utrke na 1000 metara, gdje je zbog nevjerojatnog spleta okolnosti i surovih pravila ostala bez četvrtfinala iako je bila brža od brojnih natjecateljica koje su prošle dalje.

Ono što se dogodilo u kvalifikacijama na 1000 metara rijetko se viđa i najbolje oslikava koliko sreća, odnosno ždrijeb, igraju ulogu u ovom dinamičnom sportu. Sustav kvalifikacija je jasan: iz svake od osam skupina u četvrtfinale izravno prolaze prve dvije klizačice, a njima se pridružuju još četiri najbrže trećeplasirane djevojke po vremenu. Valentina je izvučena u daleko najjaču i najbržu skupinu, s apsolutnim favoritkinjama za medalje poput Korejke Minjeong Choi i Kanađanke Kim Boutin.

Foto: Yves Herman

U takvoj konkurenciji hrvatska je klizačica odvozila fantastičnu utrku, ali je završila kao četvrta. Vrijeme koje je Valentina Aščić ostvarila bilo je brže od vremena čak pet pobjednica drugih kvalifikacijskih skupina. Drugim riječima, da se natjecala u bilo kojoj od tih pet drugih utrka, ne samo da bi prošla dalje, nego bi to učinila s prvog mjesta. Imala je brže vrijeme od sveukupno 14 klizačica iz drugih grupa.

No, budući da je u svojoj skupini bila četvrta, a ne treća, njezino se vrijeme uopće nije uzimalo u obzir za prolazak dalje. Dodatnu sol na ranu stavlja podatak da joj je treće mjesto, koje bi joj zbog brzine utrke sigurno donijelo četvrtfinale, izmaknulo za nevjerojatnih 28 tisućinki sekunde.

Foto: Yves Herman

Ipak, nastup sjajne Zagrepčanke na ovim Igrama još nije gotov. Posljednju priliku za ostvarenje boljeg plasmana imat će u petak, 20. veljače, kada je na rasporedu njezina najjača disciplina, utrka na 1500 metara. U njoj se, za razliku od sprinterskih dionica, više prostora ostavlja za taktiku, a manje ovisi o eksplozivnosti na startu, što bi moglo odgovarati našoj predstavnici.

Ono što posebno veseli jest činjenica da Valentina u toj utrci neće biti jedina Hrvatica. Prvi put u povijesti Hrvatska će u jednoj utrci na Zimskim olimpijskim igrama imati dvije predstavnice u brzom klizanju, jer će uz Valentinu na led izaći i debitantica Katarina Burić.