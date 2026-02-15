Obavijesti

Sport

Komentari 2
OKRUTNOST ŽDRIJEBA

Sportska nesreća prati hrvatsku brzoklizačicu. Imala je vrijeme za prolaz, ali neće u četvrtfinale

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Sportska nesreća prati hrvatsku brzoklizačicu. Imala je vrijeme za prolaz, ali neće u četvrtfinale
Foto: Yara Nardi

Hrvatska predstavnica u brzom klizanju Valentina Aščić nije prošla u četvrtfinale utrke na 1000 metara zbog ždrijeba kvalifikacijskih skupina. Imala je brže vrijeme od 14 djevojaka iz ostalih skupina, ali nije prošla dalje

Admiral

Najbolja hrvatska brza klizačica na kratkim stazama, Valentina Aščić, na svojim drugim Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini proživjela je pravu sportsku dramu. Nakon što joj je pripala iznimna čast da na svečanom otvaranju na legendarnom stadionu San Siro ponese hrvatsku zastavu, na ledu je nije pratila sportska sreća.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Skandal na Olimpijskim igrama! Diskvalificirali Ukrajinca zbog ove kacige: 'Prilično šokantno' 06:42
Skandal na Olimpijskim igrama! Diskvalificirali Ukrajinca zbog ove kacige: 'Prilično šokantno' | Video: 24sata/Reuters

Unatoč sjajnoj formi i vremenima koja potvrđuju njezin napredak, Aščić je u prve dvije discipline (500 i 1000 metara) zaustavljena u kvalifikacijama, a posebno je bolan bio rasplet utrke na 1000 metara, gdje je zbog nevjerojatnog spleta okolnosti i surovih pravila ostala bez četvrtfinala iako je bila brža od brojnih natjecateljica koje su prošle dalje.

Ono što se dogodilo u kvalifikacijama na 1000 metara rijetko se viđa i najbolje oslikava koliko sreća, odnosno ždrijeb, igraju ulogu u ovom dinamičnom sportu. Sustav kvalifikacija je jasan: iz svake od osam skupina u četvrtfinale izravno prolaze prve dvije klizačice, a njima se pridružuju još četiri najbrže trećeplasirane djevojke po vremenu. Valentina je izvučena u daleko najjaču i najbržu skupinu, s apsolutnim favoritkinjama za medalje poput Korejke Minjeong Choi i Kanađanke Kim Boutin.

Short Track Speed Skating - Women's 500m - Heats
Foto: Yves Herman

U takvoj konkurenciji hrvatska je klizačica odvozila fantastičnu utrku, ali je završila kao četvrta. Vrijeme koje je Valentina Aščić ostvarila bilo je brže od vremena čak pet pobjednica drugih kvalifikacijskih skupina. Drugim riječima, da se natjecala u bilo kojoj od tih pet drugih utrka, ne samo da bi prošla dalje, nego bi to učinila s prvog mjesta. Imala je brže vrijeme od sveukupno 14 klizačica iz drugih grupa.

No, budući da je u svojoj skupini bila četvrta, a ne treća, njezino se vrijeme uopće nije uzimalo u obzir za prolazak dalje. Dodatnu sol na ranu stavlja podatak da joj je treće mjesto, koje bi joj zbog brzine utrke sigurno donijelo četvrtfinale, izmaknulo za nevjerojatnih 28 tisućinki sekunde.

Short Track Speed Skating - Women's 500m - Heats
Foto: Yves Herman

Ipak, nastup sjajne Zagrepčanke na ovim Igrama još nije gotov. Posljednju priliku za ostvarenje boljeg plasmana imat će u petak, 20. veljače, kada je na rasporedu njezina najjača disciplina, utrka na 1500 metara. U njoj se, za razliku od sprinterskih dionica, više prostora ostavlja za taktiku, a manje ovisi o eksplozivnosti na startu, što bi moglo odgovarati našoj predstavnici.

Ono što posebno veseli jest činjenica da Valentina u toj utrci neće biti jedina Hrvatica. Prvi put u povijesti Hrvatska će u jednoj utrci na Zimskim olimpijskim igrama imati dvije predstavnice u brzom klizanju, jer će uz Valentinu na led izaći i debitantica Katarina Burić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'
VESELI PAR

FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'

Izabel Goulart prozvali su najljepšom ženom na svijetu, a srećković koji je osvojio njezino srce je poznati njemački golman Kevin Trapp koji igra za Paris FC. Često ih se može vidjeti na plažama egzotičnih lokacija kako izmjenjuju nježnosti, ne smetaju im ni pogledi znatiželjnika
FOTO Sestra Tamara zabrinuto je pratila Zubčićev nastup bez naočala na Olimpijskim igrama
TRENERICA I MAGISTRA

FOTO Sestra Tamara zabrinuto je pratila Zubčićev nastup bez naočala na Olimpijskim igrama

Tamara Zubčić uvijek je podrška uz stazu, a bratu pomaže i kao pomoćna trenerica. Nekad je i sama skijala, ali se morala povući zbog zdravlja
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026