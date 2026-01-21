Sportski direktor Istre: Hajduk nema novca za Darija Marešića

Kapetan Istre 1961 Dario Marešić proteklih je dana ponovno na radaru Hajduka. Ipak, dok se u Splitu kuje plan za jačanje obrane u borbi za naslov, iz Pule je stigao hladan tuš. Sportski direktor istarskog prvoligaša Saša Bjelanović kaže kako je transfer daleko od realizacije.

Pokretanje videa... 01:07 Livajin agent za 24sata: Ako tu nije sretan, naći ću klub gdje će biti. Nije on problem Hajduka! | Video: 24sata/pixsell

Nije tajna da je austrijski stoper velika želja trenera "bilih" Gonzala Garcíje, pod čijom je palicom pružao najbolje partije u karijeri. I sam Marešić je nedavno izjavio kako je Urugvajac najbolji trener s kojim je radio, a ni on sam ne bi imao ništa protiv dolaska u redove splitskog kluba. Hajduku je stoper nužno potreban zbog problema s ozljedama i neizvjesnog statusa pojedinih igrača, a Marešić se profilom idealno uklapa u njihove planove. No, želje su jedno, a financijska realnost nešto sasvim drugo.

Bjelanović: Znaju koji je iznos

Ključ problema leži u odšteti. Dok su neki mediji baratali simboličnim iznosima, Istra svog kapetana i ključnog igrača ne namjerava pustiti bez adekvatne naknade. Tu je priču za Glas Istre potvrdio i Saša Bjelanović, čija izjava ne ostavlja prostora za interpretacije.

‌- Zna se da Hajduk želi Marešića, i zna se da on želi ići u Hajduk. Međutim, ovog trenutka Hajduk nema novca da plati odštetu za njega, oni znaju koji je iznos. Ako uplate traženu odštetu, moći će angažirati Marešića - poručio je Bjelanović.

Bivši sportski direktor Hajduka pritom je suptilno "pecnuo" bivši klub, aludirajući da je priča namjerno plasirana uoči međusobnog dvoboja kako bi se destabilizirala pulska momčad.

Saga oko Marešića tako dobiva novi zaplet. Ljubav između igrača, trenera i splitskog kluba je obostrana, ali Istra čvrsto drži pregovaračke karte u svojim rukama. Pitanje je hoće li Hajduk do kraja prijelaznog roka uspjeti pronaći sredstva ili će jedno od najtraženijih pojačanja ostati samo pusta želja.