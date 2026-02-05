Obavijesti

Sport

Komentari 1
POVEZUJE SE S HAJDUKOM

Sportski direktor Istre: Vjerujem da će Marešić ostati kod nas...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Sportski direktor Istre: Vjerujem da će Marešić ostati kod nas...
Osijek: Osijek i Istra sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Marešić je naš i nadam se da će ostati s nama do kraja sezone. Izuzetno nam je važan igrač jer on mladim igračima. može biti svojevrsni mentor od kojeg mogu puno naučiti, rekao je Saša Bjelanović

Admiral

Sportski direktor Istre 1961, Saša Bjelanović, u četvrtak je novinarima u Puli rekao da je kapetan pulskog prvoligaša Dario Marešić i dalje član ovog kluba te kako nema nikakvih novih detalja po pitanju njegovog odlaska u Hajduk.

Osijek: Osijek i Istra sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a
Osijek: Osijek i Istra sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

"Kad je Dario Marešić u pitanju, nema ništa novoga u odnosu na ono od prije desetak dana. On je naš igrač kao i svi drugi i mislim da i on prepoznaje svoju važnost za ovu momčad i ovaj ambijent. Nikad s njegove strane nije došla ni najmanja poruka koja bi pokazivala da je nezadovoljan i da želi otići iz kluba", istaknuo je Bjelanović dodavši kako je Marešić trenutačno jedna od najvažniji "karika", naročito nakon odlaska Finca Ville Koskija u Alaves.

"U ovom trenutku nama nije nužda davati igrača po nepovoljnim uvjetima. Marešić je naš i nadam se da će ostati s nama do kraja sezone. Izuzetno nam je važan igrač jer on mladim igračima odnosno stoperima Raulu Kumaru, Samuelu Miettinenu i ostalim može biti svojevrsni mentor od kojeg mogu puno naučiti", naglasio je sportski direktor pulskog prvoligaša Saša Bjelanović.

Pula: NK Istra 1961 predstavila Goricana, Miettinena i Albaraccina
Foto: Sasa Miljevic

Predsjednik kluba Branko Devide Vicente iskazao je vjeru da će Marešić u konačnici ipak ostati u Puli do kraja sezone istaknuvši pritom kako je za njegov slučaj sve jasno.

"Poznata je činjenica da su Splićani zainteresirani za njegove usluge, međutim, osim tog interesa nije došlo do nikakve konkretizacije. U očekivanju smo njihovog poteza, uostalom prijelazni rok traje još 12 dana. Naša je želja da Marešić ostane s nama, no ako situacija oko transfera ukaže na drugačiji rasplet, imat ćemo spremna rješenja", zaključio je predsjednik Devide. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Dinamo je odustao od Jagušića? Bogojević ide iz Rijeke, ali ostaje u HNL-u
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo je odustao od Jagušića? Bogojević ide iz Rijeke, ali ostaje u HNL-u

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...

Neymar ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerica, a bavi se i modelingom. Prema pisanju brazilskih medija nogometaš ju je prevario 92 puta, a u srpnju mu je rodila drugu kćer. Danas zajedno slave njegov 34. rođendan
FOTO Bio je krezubi klinac, sad mu sjeda pola milijarde dolara
SRETAN 41. ROĐENDAN

FOTO Bio je krezubi klinac, sad mu sjeda pola milijarde dolara

Cristiano Ronaldo danas slavi 41. rođendan. Potpisao je ugovor s Al Nassrom do 2027. godine, a uz plaću i brojne bonuse, zaradit će pola milijarde eura! No u zadnje vrijeme pojavile su se i trzavice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026