POHVALE ZA MAESTRA

Sportski direktor Milana: Luka Modrić je prekrasno otkriće

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Veseli se kao dijete i svaku utakmicu priprema manijakalno detaljno. Nadam se da će i dalje moći igrati s nama. Ima opciju za još jednu godinu, ali dogovorili smo se da ćemo mirno odlučiti o njegovom putu, kaže Igli Tare

Luka Modrić (40) odigrao je solidnu utakmicu u pobjedi Milana protiv Lazija (1-0), a nakon utakmice su Milanovi navijači počeli zahtijevati od uprave da produlje ugovor Hrvatu. 

Sportskog direktora kluba Iglija Tarea pitali su iz Gazzette Dello Sport o Modriću. 

- Njegov je utjecaj razarajući. On je prekrasno otkriće, ali poznavajući ga izbliza, kao čovjeka i profesionalca, to nije iznenađenje - rekao je i dodao:

- Veseli se kao dijete i svaku utakmicu priprema manijakalno detaljno. Nadam se da će i dalje moći igrati s nama. Ima opciju za još jednu godinu, ali dogovorili smo se da ćemo mirno odlučiti o njegovom putu.

Serie A - Inter Milan v AC Milan
Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Tare je objasnio i kako je klub došao na ideju da potpiše Hrvata. 

- Detaljno smo analizirali prošlu sezonu i shvatili da nam treba igrač velike osobnosti, koji će odmah imati veliki utjecaj na momčad. Modrićev utjecaj pokazao se, kao što sam rekao, razarajućim - zaključio je za Gazzettu. 

