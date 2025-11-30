Sportski direktor Milana: Luka Modrić je prekrasno otkriće

Luka Modrić (40) odigrao je solidnu utakmicu u pobjedi Milana protiv Lazija (1-0), a nakon utakmice su Milanovi navijači počeli zahtijevati od uprave da produlje ugovor Hrvatu.

Pokretanje videa... 01:22 Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

Sportskog direktora kluba Iglija Tarea pitali su iz Gazzette Dello Sport o Modriću.

- Njegov je utjecaj razarajući. On je prekrasno otkriće, ali poznavajući ga izbliza, kao čovjeka i profesionalca, to nije iznenađenje - rekao je i dodao:

- Veseli se kao dijete i svaku utakmicu priprema manijakalno detaljno. Nadam se da će i dalje moći igrati s nama. Ima opciju za još jednu godinu, ali dogovorili smo se da ćemo mirno odlučiti o njegovom putu.

Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Tare je objasnio i kako je klub došao na ideju da potpiše Hrvata.

- Detaljno smo analizirali prošlu sezonu i shvatili da nam treba igrač velike osobnosti, koji će odmah imati veliki utjecaj na momčad. Modrićev utjecaj pokazao se, kao što sam rekao, razarajućim - zaključio je za Gazzettu.