Sportski direktor Milana: Ostaje li Modrić u klubu? Mislim da da

Luka Modrić (40) više neće zaigrati za Milan u ovoj sezoni zbog ozljede, ali čini se da će ostati u klubu i iduće sezone. Barem ako je za vjerovati sportskom direktoru "crveno-crnih" Igliju Tareu.

- Smatram da će ostati u Milanu - rekao je televiziji DAZN i objasnio kako je prošlog ljeta Hrvat želio doći baš u Milan.

- Imao je i drugih ponuda, ali želio je ostvariti svoj san o igranju za AC Milan. Njegov dolazak bio je vrlo važan, također i s obzirom na njegov mentalitet.

Modrić je ove sezone odigrao 36 utakmica za Milan, ali nakon ozljede jagodične kosti na utakmici protiv Juventusa, klupska sezona je za njega gotova.