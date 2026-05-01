IGLI TARE

Sportski direktor Milana: Ostaje li Modrić u klubu? Mislim da da

Piše Petar Božičević,
Modrić je ove sezone odigrao 36 utakmica za Milan, ali nakon ozljede jagodične kosti na utakmici protiv Juventusa, klupska sezona je za njega gotova

Luka Modrić (40) više neće zaigrati za Milan u ovoj sezoni zbog ozljede, ali čini se da će ostati u klubu i iduće sezone. Barem ako je za vjerovati sportskom direktoru "crveno-crnih" Igliju Tareu. 

- Smatram da će ostati u Milanu - rekao je televiziji DAZN i objasnio kako je prošlog ljeta Hrvat želio doći baš u Milan. 

- Imao je i drugih ponuda, ali želio je ostvariti svoj san o igranju za AC Milan. Njegov dolazak bio je vrlo važan, također i s obzirom na njegov mentalitet. 

ŠTO ĆE BITI? Gazzetta: Dinamo želi Modrića, ali on ima samo dvije opcije...
Gazzetta: Dinamo želi Modrića, ali on ima samo dvije opcije...

Modrić je ove sezone odigrao 36 utakmica za Milan, ali nakon ozljede jagodične kosti na utakmici protiv Juventusa, klupska sezona je za njega gotova. 

