IGLI TARE
Sportski direktor Milana: Ostaje li Modrić u klubu? Mislim da da
Čitanje članka: < 1 min
Luka Modrić (40) više neće zaigrati za Milan u ovoj sezoni zbog ozljede, ali čini se da će ostati u klubu i iduće sezone. Barem ako je za vjerovati sportskom direktoru "crveno-crnih" Igliju Tareu.
- Smatram da će ostati u Milanu - rekao je televiziji DAZN i objasnio kako je prošlog ljeta Hrvat želio doći baš u Milan.
- Imao je i drugih ponuda, ali želio je ostvariti svoj san o igranju za AC Milan. Njegov dolazak bio je vrlo važan, također i s obzirom na njegov mentalitet.
Modrić je ove sezone odigrao 36 utakmica za Milan, ali nakon ozljede jagodične kosti na utakmici protiv Juventusa, klupska sezona je za njega gotova.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku