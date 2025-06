Sportski direktor Milana otkrio detalje razgovora s Modrićem: 'Odmah ga je zanimalo jedno...'

Luka Modrić (39) provodi posljednje dane u okruženju Real Madrida, nakon čega će objaviti u kojem će klubu nastaviti karijeru i brusiti formu za Svjetsko prvenstvo 2026. u Americi. Kapetan "vatrenih" početkom mjeseca dogovorio je potpis za Milan, ali još nije obavio nikakve formalnosti i nije zaključio transfer.

Ključan čovjek zaslužan za taj posao, sportski direktor "rossonera" Igli Tare, posjetio ga je tijekom priprema reprezentacije u Rijeci. Podijelio je novosti po pitanju Milanova prijelaznog roka, pa tako i situaciju s Lukom u razgovoru s medijima.

- Shvatili smo da nam je jedna stvar nedostajala prošle sezone, a to je jasno vodstvo. Možda ne znam svu dinamiku iz prve ruke, ali dovođenje Modrića označava upravo to. On je vrlo utjecajna figura u svjetskom nogometu. Razgovarao sam s njim, još ima veliku želju natjecati se. Njegov je dolazak ključan je oslonac za momčad koja treba igrače takvog kalibra. Neće biti jedini, dodat ćemo još jednog ili dvojicu iskusnih igrača koji također mogu biti vođe našim mladim talentima - rekao je Albanac i otkrio:

Foto: Francesco Scaccianoce / ipa-agency.net

- Prvo pitanje koje mi je Luka postavio bilo je hoćemo li biti kompetitivni, momčad izgrađena za osvajanje prvenstva. Osvojio je šest Liga prvaka i odmah želi biti protagonist. To je važno zbog toga što će prenijeti na momčad u smislu mentaliteta, vodstva i profesionalnosti. Činjenica da je navijač Milana čini ovu priču još uzbudljivijom i bilo bi sjajno da odigra jednu veliku sezonu kao protagonist.

Modrića očekuje još barem jedna utakmica s "kraljevskim klubom" u noći na petak protiv Salzburga u zadnjem kolu grupne faze Svjetskog klupskog prvenstva uz dobre šanse za prolazak skupine jer mu je dovoljan i bod. Put do četvrtfinala ipak je nešto teži jer bi mu s druge strane stajao Juventus Igora Tudora ili Manchester City Joška Gvardiola.