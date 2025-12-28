Obavijesti

Sportski direktor Rijeke: Damir Kreilach završava karijeru, ali ostaje u klubu. Evo što će raditi

Foto: ETHAN CAIRNS/PRESS ASSOCIATION

On će biti spona između igrača i kluba. Primjerice, pratiti igrače na posudbi, razgovarati s mlađim igračima, pomagati im u razvoju i razvijanju osjećaja pripadnosti klubu - rekao je Darko Raić Sudar za Novi list

Sportski direktor Rijeke Darko Raić Sudar (53) dao je intervju za Novi list u kojem se osvrnuo na početak zimskog prijelaznog roka, ali i mogućoj rošadi u momčadi aktualnog hrvatskog prvaka. 

- O konkretnim imenima sigurno neću, ali mogu reći da je to jedan zadnji vezni koji je drugačiji profil igrača od Petroviča. Dakle šestica; imamo puno ofenzivnijih veznih. Uz to tražimo i jedno krilo te stopera, za ojačavanje konkurencije. Naravno, puno toga će ovisiti o tome tko će otići, koga ćemo prodati - rekao je u intervjuu. 

Otkrio je koja je sudbina riječkog veznjaka Damira Kreilacha koji se ovog ljeta vratio u redove kluba s Kvarnera. 

-  S Kreilachom smo napravili dogovor, on će se uključiti u rad kluba. Dakle, legenda završava igračku karijeru! I postaje dio sportske struke. On će biti spona između igrača i kluba. Primjerice, pratiti igrače na posudbi, razgovarati s mlađim igračima, pomagati im u razvoju i razvijanju osjećaja pripadnosti klubu. Naravno da može obaviti i skautski posao. Ima poznanstva nakon velike karijere, na kraju krajeva može sudjelovati i u izlaznim i u ulaznim transferima. 

Damir Kreilach novi je igra? Vancouver Whitecapsa
Foto: Rich Lam

Dio igrača nalazi se pred izlaznim vratima jer im ističu ugovori pa se rasplet njihove situacije još čeka. Jedan od njih je Radeljić, za kojeg je Raić Sudar rekao:

- Mogao bi otići, ako dođe ponuda koja je dovoljno dobra i za klub i za njega. Ako se to ne dogodi, pokušat ćemo dogovoriti produženje ugovora. Dečko ima 28 godina i normalno da razmišlja o jakom inozemnom ugovoru. Tu je i Petrovič, koji također ima ugovor do ljeta, a pregovori o produljenju još nisu završeni. U istoj situaciji je i Gojak s kojim ćemo također ove zime definirati status. 

