Sportski direktor Rijeke: 'Jako je puno negativne energije, a do jučer smo bili prvi na tablici'

Rijeka je u nedjelju prvi put ove sezone izgubila na Rujevici. Istra je bila bolja i pobijedila minimalnim rezultatom 1-0, a strijelac jedinog pogotka bio je Giorgi Gagua u 38. minuti. Rijeka nije znala za poraz sve do početka veljače, a sada je doživjela dva uzastopna, budući da ih je prije Istre s istim rezultatom svladao i Varaždin. O utakmici s Istrom progovorio je i sportski direktor Rijeke, Darko Raić-Sudar.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:25 Sažetak Rijeka-Istra | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Znali smo da nas čeka teška utakmica. Svaka je utakmica napeta, razlike su male, a na kraju su oni bili sretniji. Tako je to u nogometu, ima još puno utakmica, nekad zaslužiš više, nekad manje, ali idemo dalje - rekao je Raić-Sudar u radio emisiji "Pod stijenama Kantride" i dodao:

- Nije lako Đaloviću, on je to preuzeo kao vojnik kluba. To je nezahvalna pozicija, ali Rijeka je preveliki klub da bi je jedan poraz demotivirao.

Rijeka i Lokomotiva sastali se u 1. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Mnogi su za niz loših rezultata okrivili transfer politiku kluba, koja je u zimskom prijelaznom roku prodala ključne igrače momčadi. Prvo je Niko Galešić otišao u Dinamo, a ubrzo su ga slijedili Marco Pašalić, koji je prešao u Orlando City, i kapetan Ivan Smolčić, koji je potpisao za Como.

- Osjećam puno negativne energije i to utječe na igrače, a do jučer smo bili prvi na tablici. Puno se priča o prodaji igrača, a ja bih bio najsretniji da nikoga ne moramo prodati. Međutim, moramo popuniti budžet, nemamo drugih izvora prihoda za troškove koje imamo, i jedini izlaz nam je prodaja - rekao je sportski direktor Rijeke, pa dodao:

- Normalno da se to ne sviđa navijačima, i ja bih volio da je drukčije. No, mi ne odustajemo od borbe za naslov. Imamo ambicije i dalje, pokušat ćemo dovesti nekoliko novih igrača, registrirati Maneva i nastaviti borbu za vrh. Nijedan sportaš ne odustaje, tako je to.

'Neće biti još odlazaka'

Borba za prvo mjesto HNL-a nikad nije bila neizvjesnija, ali ne zato što vodeće momčadi pobjeđuju, već zato što Hajduk, Dinamo i Rijeka gotovo svako kolo "prosipaju" bodove.

- Svi se pojačavaju, svi imaju ambicije, a razlika između velike četvorke i manjih klubova sve je manja. Poraza je bilo i prije, ali sada ih ima više jer svaki klub ulaže i motiviran je za pobjede - rekao je Raić-Sudar.

Rijeku sada u HNL-u očekuje utakmica s Osijekom, zatim derbi na Rujevici protiv Dinama, a onda i Kup susret s Hajdukom – niz utakmica koji bi mogao usmjeriti sezonu za Riječane.

- Ništa to neće odlučiti, nema utakmice koja je presudna. Sigurno da je gostovanje u Splitu specifično, ali ni utakmica s Dinamom nije prijelomna.

Nakon odlazaka ključnih igrača, navijače nije umirilo ni jedino dosadašnje pojačanje, Cherno Saho, koji je stigao iz lokalnog četvrtoligaša Buja. No, Raić-Sudar uvjerava da više neće biti prodaja.

- Do kraja prijelaznog roka više nećemo prodavati igrače. Imali smo ponude za Jankovića i Fruka, ali to bi bili preveliki udarci za ekipu. Morali smo prodati ono što smo morali kako bismo popunili budžet, ali igrači moraju dobiti plaće, inače to postaje problem za cijeli klub. Pokušat ćemo dovesti još nekoga, ali kriteriji za igranje u Rijeci nisu mali - zaključio je sportski direktor Rijeke.