Sportski direktor Torina nakon sukoba s Jurićem: Rekli smo si sve što imamo pa se izgrlili

Već neko vrijeme hrvatski trener Ivan Jurić (46) nije u najboljim odnosima s čelnicima Torina, a sve je eskaliralo u srijedu kada se skoro potukao sa sportskim direktorom Davideom Vagnatijem.

Jurić je ostao bez nekoliko bitnih igrača, zazivao je pojačanja koja još nisu stigla, a to je zamjerio Vagnatiju. Torino se za novu sezonu priprema u Austriji, sportski direktor došao je posjetiti momčad i obaviti razgovor s Jurićem, a u jednom trenutku skoro je došlo do sukoba.

- Ne diži glas na mene, nemaš poštovanja. Branim te od svih. Ja slažem ekipu - vikao je sportski direktor Torina Juriću koji mu je odgovarao: 'je*i se, ti slažeš sranje, a ne momčad'.

I u tome trenutku pukao je film Vagnatiju. Zaletio se prema Juriću, no tučnjavu je spriječio član stručnog stožera Torina koji je stao između njih dvojice i odgurivao pobješnjelog direktora. U jednom trenutku nestali su iz kadra, ali nastavila se dernjava i prijetnje.

Izgledalo je kao da će doći do makljaže, ali ako je vjerovati Vagnatiju, ovaj temperamentni dvojac je na kraju sve izgladio i izgrlio se. Istina ili samo priča za javnost kako bi se smirile tenzije, procijenite sami.

- Trener ima svoje brige, one su opravdane i pokušat ćemo dovesti igrače što je prije moguće. Bilo je to rasprava, kao što ste i vidjeli, to svakako nije lijepo, ali kada je dvojici ljudi stvarno stalo da se neke stvari naprave, onda se ovakve stvari znaju dogoditi - rekao je Vagnati za Sky Sport Italia.

Splićanin je već neko vrijeme nezadovoljan odnosom klupskih čelnika prema njemu pa ih je javno kritizirao. Torino su napustili Pobega, Belotti, Mandragora, Praet, Brekalo, Pjaca i Gleison Bremer, sve igrači iz udarne postave, a prava zamjena za njih nije stigla i tu je Jurić poludio.

- Trener svakako želi dovesti igrače što prije, mi u klubu pokušavamo napraviti sve što je moguće na teškom tržištu transfera. Dovest ćemo igrače koje on želi - rekao je Vagnati.

Visoke tenzije i uzavrele strasti učinile su svoje. Da nije bilo jednog člana stručnog stožera koji ih je razdvajao, vrlo vjerojatno bi došlo do fizičkog obračuna. Srećom, to se nije dogodilo, a nedugo nakon incidenta su se izgrlili.

- Rekli smo si što smo si imali za reći, a poslije smo se izgrlili. Mi smo dvoje realnih ljudi, dvoje poštenih ljudi koji govore stvari u lice, tako da zahvaljujući i ovim razgovorima možemo ponovno krenuti raditi za dobrobit Torina. Imamo sjajnog trenera, pokušat ćemo napraviti prave stvari što je prije moguće, jer istina je da moramo dovesti više igrača.

Vagnati je u jednom trenutku rekao: "Ja sam jedini koji te brani pred tom jeb**** glavom", a mnogi su zaključili kako misli na predsjednika Torina Urbana Caira. Ako to šef vidi, neće se sportski direktor baš dobro provesti.

- Kada dođe do ovakvih rasprava, ponekad govorite stvari koje možda ne mislite. Nije uopće bitno, važno je razumijevanje zašto se to dogodilo, a to je da obojica želimo ono što je najbolje za klub. Trener ima svoje brige, one su opravdane, mi to razumijemo i pokušat ćemo što prije učiniti što treba - zaključio je Vagnati.

Najčitaniji članci