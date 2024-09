Sportski utorak: Gdje gledati Dinamo - Bayern, Hrvatska- Brazil, Hajduk u Kupu...

Iza nas je bogati sportski vikend u kojem je Hajduk srušio Dinamo na Maksimiru i prekinuo veliki niz bez poraza kojeg je imao hrvatski prvak. Vikend je prošao, ali u sportskom smislu kao da nije. U utorak nas čekaju nova uzbuđenja i nogometni specijaliteti. Hrvatski kup, Liga prvaka, Svjetsko prvenstvo u futsalu... Idemo redom.

Pokretanje videa... 01:38 Sažetak Dinamo - Hajduk 0-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Prvi na meniju su juniori Dinama koji od 16 sati igraju prvo kolo Lige prvaka mladih protiv Bayerna. Bit će to uvertira u spektakl koji nas čeka nekoliko sati kasnije na Allianz Areni. Modre mladiće možete pratiti u prijenosu na Areni Sport 1.

Hajduk od 16.30 gostuje u Grubišnom polju kod Bilogore '91 u sklopu šesnaestine finala Hrvatskog nogometnog kupa. Maleni stadion u Grubišnom polju odavno je rasprodan, a ni kiša koju najavljuju neće pokvariti spektakl. Gennaro Gattuso u Splitu je ostavio Ivana Rakitića, Marka Livaju, Filipa Uremovića i Filip Krovinovića. Prijenos je na MaxSportu 1.

Čudesni Marko Livaja srušio Dinamo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

A samo pola sata kasnije na parket će istrčati Hrvatska futsal reprezentacija koja u drugom kolu Svjetskog prvenstva u Uzbekistanu igra protiv moćnog Brazila. Naravno da je 'selecao', baš kao i u velikom nogometu, jedan od najvećih favorita za osvajanje turnira pa je pred našim reprezentativcima nemoguća misija. Još je teža situacija jer smo u prvom kolu nesretno izgubili od Tajlanda 2-1.

Ispromašivali su se hrvatski futsalaši i ostali bez boda u prvoj utakmici na SP-u nakon 24 godine. No, ako su 'vatreni' prije dvije godine izbacili Brazil u četvrtfinalu SP-a, zašto futsalaši ne bi priredili slično čudo? Utakmica počinje u 17 sati uz prijenos na HRT2.

Susret Hrvatske i Poljske u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u futsalu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

I kao posljednji na meniju za kraj ovog bogatog dana slijedi Dinamo. Hrvatski prvak od 21 sat na Allianz Areni gostuje kod Bayerna u 1. kolu novodizajnirane Lige prvaka. Repriza je to utakmice otprije devet godina kada je njemački prvak slavio 5-0, no mnogi su mišljenja kako 'modri' ovaj put putuju u München sa znatno više šansi za senzacijom.

Dinamo i Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

A s tribina će ih gurati gromoglasni huk jer se očekuje oko tri tisuće navijača Dinama. Toliko je barem prodano ulaznica u gostujućem sektoru, a ne bi nas čudilo da plavih pristaša bude i u ostalim dijelovima stadiona. Nadaju se navijači da 'modre' nije poremetio poraz od Hajduk,a Sergej Jakirović pokušava iskemijati čudo na početku sezone. Za one koji nisu uspjeli ugrabiti vrijedni papirić, utakmicu mogu pratiti na Areni Sport 1. Emisija počinje u 20 sati. I nije to sve od nogometa, za one koji vole više utakmica istovremeno, imat će na raspolaganju još nekoliko utakmica u večernjem terminu

Raspored utakmica, 17. rujan, utorak:

Dinamo U-19 - Bayern U-19 , Liga prvaka mladih, prvo kolo, 16.00 - Arena Sport 1

, Liga prvaka mladih, prvo kolo, 16.00 - Arena Sport 1 Hajduk - Bilogora , Hrvatski nogometni kup, šesnaestina finala, 16.30 - MaxSport 1

, Hrvatski nogometni kup, šesnaestina finala, 16.30 - MaxSport 1 Hrvatska - Brazil, Svjetsko prvenstvo u futsalu, 2. kolo, 17 sati - HRT 2

Svjetsko prvenstvo u futsalu, 2. kolo, 17 sati - HRT 2 Dinamo - Bayern , Liga prvaka, 1. kolo, 21 sat - Arena Sport 1

, Liga prvaka, 1. kolo, 21 sat - Arena Sport 1 Young Boys - Aston Villa , utorak, 18.45, Arenasport 2

, utorak, 18.45, Arenasport 2 Juventus - PSV , utorak, 18.45, Arenasport 3

, utorak, 18.45, Arenasport 3 Sporting - Lille , utorak, 21 sat, Arenasport 2

, utorak, 21 sat, Arenasport 2 Milan - Liverpool , utorak, 21 sat, Arenasport 3

, utorak, 21 sat, Arenasport 3 multiprijenos, utorak, 21 sat, Arenasport 5

Real Madrid - Stuttgart, utorak, 21 sat, Arenasport 7