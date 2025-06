Sprema se bombastična trampa u Premier ligi? Chelsea želi krilo Uniteda, a znaju i kako ga uzeti

Ljetni mercato u punom je jeku. Svi klubovi gledaju tko je sve u izlogu i tko bi bio idealan "sastojak" za uspješnu iduću sezonu. Posebno je zanimljivo u Engleskoj. Liverpool je već na tržnici ostavio preko 200 milijuna eura, ali je za to dobio tri sjajna začina šampionskoj momčadi (Wirtz, Kerkez, Frimpong). Dobro je tržio i City, a sada se pojavila glasina o neočekivanoj razmjeni koja bi mogla zatresti cijeli Otok.

Radi se o trampi između Manchester Uniteda i Chelsea. Naime, kako pišu engleski mediji, londonski "plavci" jako su zainteresirani za argentinsku zvijezdu iz redova Uniteda, Alejandra Garnacha (20). Argentinac svakako želi što prije napustiti Old Trafford, a i Ruben Amorim dao mu je do znanja da ga neće trebati za iduću sezonu. Garnacho je bio velika nada "crvenih vragova", ali su zbog nesuglasica s trenerom i njegove toplo-hladne forme u klubu odlučili da je vrijeme za rastanak.

Foto: TONY O BRIEN/REUTERS

Situacija se pogoršala nakon posljednje eskapada koju je imao na društvenim mrežama. Naime, dok je bio na odmoru fotografirao se okružen "bijesnim" automobilima i u dresu Marcusa Rashforda. Ne bi tu bilo ništa čudno da nije riječ o dresu Rashforda iz Aston Ville u kojoj je Rashford, na posudbi, proveo prošlu sezonu. Nakon toga uslijedila je salva uvreda navijača "crvenih vragova" u komentarima, a mnogi koji su ga do tada štitili okrenuli su mu leđa. Ipak, mladi Argentinac nije se previše ustručavao i zatražio odlazak. Ipak ne želi van iz Premier lige, a u ligi ima bojnih kandidata za njegove usluge.

Chelsea to zna i ima asa u rukavu za dogovoriti razmjenu. United je u velikom procesu obnove momčadi te pod hitno mora popraviti realizaciju pred golom. Amorim ide u dobrom smjeru. Doveo je Matheusa Cunhu, Bryan Mbeumo je pred vratima kluba, ali to nije dovoljno. Jedna od opcija koju razmatra portugalski stručnjak je upravo "zaboravljeni" as kojeg u rukavu ima Chelsea. To je Christopher Nkunku. Francuski nogometaš kojeg su "plavci" platili 60 milijuna Red-Bullu iz Leipziga. U Londonu se nije najbolje snašao, a prošle sezone odigrao je samo jednu utakmicu i gleda kako što prije "šmugnuti" s Stamford Bridgea kako bi oživio karijeru.

Foto: Andrew Boyers/REUTERS

Trampa koja bi uzdrmala Englesku, ali koja na papiru i te kako ima smisla. Amorimu trebaju igrači kao Nkunku. Napadački orijentirani vezisti koji mogu kreirati prilike za druge, ali i završavati akcije sami. Cunha i Mbeumo, ako dođe, svakako će trebati zamjene, a Nkunku se čini kao jako dobra opcija za to. S druge strane, nogomet u Engleskoj zna kako je opasan Garnacho kad ima svoj dan. Chelseaju treba ubojito krilo, a mladog Argentinca vide kao jednu od glavnih meta za "začiniti" momčad.

Veliki posao je doista moguć, ali Unitedu je prioritet kvalitetna "špica". Ipak, ako se ništa ne realizira u tom smjeru, ova opcija nije ni malo "za baciti".