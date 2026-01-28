Obavijesti

HERNING U 'KOCKICAMA'

Sprema se invazija Hrvata na Herning! Spremni su čarteri za polufinale, tamo igra i Dinamo

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatsku tijekom cijelog turnira prate navijači, a uoči polufinala, počeli su se organizirati čarter letovi za tu polufinalnu utakmicu u petak, koja bi se igrala u danskom Herningu

Hrvatska rukometna reprezentacija pred samim je plasmanom u polufinale Europskog prvenstva. Nakon pobjede protiv Slovenije 29-25, večeras u 18 sati rukometaše čeka dvoboj protiv Mađarske. 

Prvi dan odluke pred nama. Evo što sve treba rukometašima 01:08
Prvi dan odluke pred nama. Evo što sve treba rukometašima | Video: 24sata/pixsell

Postoji puno kalkulacija koje Hrvatsku vode do polufinala, ali cilj za utakmicu protiv Mađara je jasan - potrebna nam je pobjeda koja bi nam osigurala plasman u polufinale i borbu za medalju. Hrvatsku tijekom cijelog turnira prate navijači, a uoči polufinala, počeli su se organizirati čarter letovi za tu polufinalnu utakmicu u petak, koja bi se igrala u danskom Herningu.

Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Dragi ljubitelji rukometa, program za polufinale i finale hrvatske rukometne reprezentacije je spreman! Ako hrvatska rukometna reprezentacija prođe u polufinale, primamo prijave za putovanje i praćenje utakmica uživo. Program uključuje charter zrakoplov, transfere i hotelski smještaj. Charter zrakoplov polijeće iz Zagreba u petak u 12:00 sati i vraća se odmah nakon finala.

Prijave i informacije na sport@uniline.hr

Vjerojatno će u Herning ići više čartera, ako uzmemo u obzir da u četvrtak Dinamo u Herningu igra utakmicu europske lige protiv Midtjyllanda. Na Dinamovoj utakmici se očekuje oko 100 hrvatskih navijača, dio njih na tribini namijenjenoj za navijače zagrebačke momčadi, a dio njih pokupovat će karte za ostale sektore.

Ako Hrvatska uđe u polufinale, imat će glasnu podršku s tribina.

