Sprema se invazija hrvatskih navijača na Beč: Za 'vatrene' će navijati gotovo pola stadiona?!

U prethodnom izdanju Lige nacija Hrvatska se grčevito borila za ostanak u elitnoj skupini, ali ove godine imamo priliku plasirati se na završni turnir. Vatreni nakon četiri kola imaju sedam bodova, dva manje od prvoplasirane Danske, a na toj poziciji mogu ih smijeniti već 22. rujna kada je na rasporedu okršaj na Maksimiru.

Vatreni će tako nakon dvije godine zaigrati na oronulom maksimirskom zdanju, ne sumnjamo da će imati sjajnu podršku, a gorjet će sve i tri dana kasnije u Beču! Hrvatska će u posljednjem kolu gostovati kod Austrije na legendarnom Ernst Happel stadionu i cijeli stadion gotovo je rasprodan devet dana uoči utakmice.

Ulaznice za hrvatski sektor otišle su u roku odmah, a kako jako puno Hrvata živi u Austriji te obližnjoj Njemačkoj i Švicarskoj, odlučili su iskoristiti priliku i pogledati najveće hrvatske zvijezde pa je bila velika pomama za vrijednim papirićem. No, svatko se snašao na svoj način. Pograbili su Hrvati ulaznice s drugih sektora pa to znači kako će naši navijači biti raštrkani po cijelom stadionu koji prima ukupno 50 tisuća, a prema nekim procjenama, u kockicama bi moglo osvanuti njih oko 20 tisuća! Ukratko rečeno, 'vatreni' će imati gromoglasni huk u leđa kao da igraju u Hrvatskoj. Bit će to spektakularna atmosfera u kojoj će Luka Modrić, Ivan Perišić i ostali naši igrači loviti pobjedu za, nadamo se, plasman na završni turnir. A ujedno i zagrijavanje pred Svjetsko prvenstvo.

Najavljuje se i veliki korteo kroz ulice na putu do stadiona koji ne pamtimo baš po dobrome. Bila je tu tužna i beskrajna ljetna noć od koje se nikada nismo oporavili. Prije 14 godina smo na tome stadionu izgubili od Turske nakon penala u četvrtfinalu Europskog prvenstva. Samo jedan igrač ostao je u našem kadru, a to je neuništivi Luka Modrić. U stručnom stožeru su Ivica Olić i Vedran Ćorluka, koji se te noći lijevali suze.

