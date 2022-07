Sprema se nešto veličanstveno: Krcati Maksimir čeka Splićane!

Dinamo je kao organizator Superkupa u petak obavijestio navijače kako su u popodnevnim satima rasprodane pojedinačne ulaznice za derbi s Hajdukom za tribinu 'zapad dolje', a na dan utakmice kako je prodana i posljednja ulaznica za tribinu 'sjever dolje'. Do pet sati uoči početka utakmice prodano je ukupno 16.500 ulaznica.

"GNK Dinamo pravovremeno će dalje putem službenih kanala obavještavati navijače o tijeku prodaje preostalih godišnjih ulaznica i pojedinačnih ulaznica za utakmicu Superkupa.", stoji na stranicama kluba.

U prodaji su i dalje:

Bit će to još jedan 'vatreni', najveći derbi hrvatskog nogometa poslije kojeg ćemo, nadajmo se, pričati samo o najljepšoj sporednoj stvari na svijetu. Očekuje se da će na Maksimiru biti 2000 navijača Hajduka.

Inače, Dinamo je osvojio šest Superkupova, Hajduk mu puše za vratom s pet, dok Rijeka ima jedan. No od 1995. do 2001. Superkup nije igran jer je Dinamo osvojio prvenstvo i Kup, iz istih razloga nije igran 2008. i 2009., 2011. i 2012., kao ni u periodu od 2015. do 2018., kad su opet dominirali 'modri'.

