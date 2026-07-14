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I TO GDJE

Sprema se neviđena senzacija: Dejan Lovren vraća se u HNL?!

Piše Jakov Drobnjak,
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Sprema se neviđena senzacija: Dejan Lovren vraća se u HNL?!
ARHIVA - 2018. FIFA Svjetsko prvenstvo, polufinale, Hrvatska - Engleska | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Procurila je informacija da je bivši hrvatski reprezentativac i osvajač dvije svjetske medalje, Dejan Lovren, blizu prelaska u klub iz HNL-a. Sve je krenulo kao šala, a onda je postalo ozbiljno

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Rudeš se nakon tri godine vratio u najelitniji rang hrvatskog nogometa, a cilj mu je, naravno, tamo i ostati. Za to će mu trebati pojačanja na kojima i radi, a u utorak je stigla informacija koja zvuči nevjerojatno. Iz jedne šale možda se rodi jedan od najluđih i najvećih transfera u povijesti HNL-a.

Kako je napisao Tomislav Juranović iz Sportskih novosti, Rudeš pregovara s Dejanom Lovrenom! Prekaljeni hrvatski stoper i dalje ima želju za igrati nogomet, ponuda ima i iz inozemnih klubova, ali ovakva "bomba" zaista bi zatresla hrvatski nogomet. Oko Lovrena se vrti priča da bi mogao okačiti "kopačke o klin" te da bi bio idealan za stožer novog-starog izbornika reprezentacije, Slavena Bilića.

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Da sve nije samo šala, za Sportske novosti potvrdio je i predsjednik Rudeša, Josip Šimunić.

- Osobno smatram da, osim Dinama, u HNL-u nitko ne može platiti njegove usluge. Kao predsjednik Rudeša, ali i kao njegov prijatelj, malo smo se kroz razgovor šalili da dođe igrati za Rudeš po prijateljskoj liniji. Onda se priča jednostavno zakotrljala i izašla izvan granica šale - rekao je Šimunić.

Navodi se kako ova priča nije samo puka glasina već da su pregovori u tijeku, a dolazak takvog imena u klub kojem se predviđa ispadanje bila bi, u najmanju ruku, senzacija. Ostaje za vidjeti hoće li se na kraju sve realizirati ili ne, a u bliskoj budućnosti trebalo bi doći do rješenja. 

ARHIVA: Hrvatska u Moskvi osvojila srebrnu medalju na Svjetskom nogometnom prvenstvu - 2018.
ARHIVA: Hrvatska u Moskvi osvojila srebrnu medalju na Svjetskom nogometnom prvenstvu - 2018. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Dejan Lovren, stoper koji je svoju karijeru započeo u Dinamu i kroz godine izgradio status jednog od najpoznatijih hrvatskih nogometaša. Put ga je vodio preko Lyona, Southamptona, Liverpoola, Zenita i PAOK-a, a tijekom karijere osvojio je najveće klupske trofeje poput Lige prvaka, Premier lige i Svjetskog klupskog prvenstva. Za hrvatsku reprezentaciju nastupio je 78 puta i bio jedan od važnih članova momčadi koja je ostvarila velike uspjehe na međunarodnoj sceni te ima dvije medalje sa SP-a.

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