Sprema se prodaja NK Osijeka, kupca dogovara Davor Šuker?!

Otkako je Victor Orban izgubio izbore u Mađarskoj, postala je upitna budućnost NK Osijeka. Vlasnik slavonskog prvoligaša Lörinz Meszaros bliski je Orbanov prijatelj, a promjena vlasti u Mađarskoj mogla bi potaknuti prodaju kluba, prenosi Glas Slavonije.

Meszaros je navodno već prije nekoliko godina počeo gubiti interes za klubom, još dok je trajala gradnja Opus Arene, ali rezultati su tada držali stvari pod kontrolom. U posljednjih godinu dana u Osijeku je pomalo kaotično, što dokazuju smjene Ferenca Sakalja, koji je bio čovjek od povjerenja vlasniku kluba te Vladimira Čohara, koji je pak bio Sakaljov čovjek od povjerenja.

Osijek: Susret Osijeka i Vukovara u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Prodaja kluba čini se realna mogućnost, a predsjednica Alexandra Vegh povukla je nekoliko odlučnih poteza i pokazala da je došla u klub napraviti promjene. Smijenila je direktoricu Valentinu Koprivnjak, sportskog direktora Alena Petrovića te još nekoliko ljudi u klubu, a pojavljivanje Davora Šukera na Opus Areni zaintrigiralo je javnost.

Legendarna "devetka" ima brojne kontakte u nogometnom svijetu, a pitanje je samo koje će se promjene u klubu dogoditi. Šuker je krenuo u pronalazak novih investitora u klub jer je jasno da Mađari više ne žele ulagati iznose kao ranije. Osijek će morati pronaći novi način generiranja prihoda, samo je pitanje hoće li doći do promjene vlasničke strukture, strateško partnerstvo ili pak pronalazak investitora koji bi popunio rupe u proračunu.

Šuker i Meszaros imaju status "počasnog građanina" u Osijeku, s time da je bivši predsjednik HNS-a tu titulu zaradio 2008., a Mađar 2020., nakon ulaganja u klub. Budućnost Osijeka ostaje neizvjesna, ali prve korake ka promjenama Vegh je napravila.