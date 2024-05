Sprema se velika fešta! Dinamo je objavio informacije o dočeku

Cijela sezona bila je vrlo turbulentna, ali Dinamo ju je na kraju završio kao i prethodne. S naslovom prvaka u džepu, a nakon tri godine i s osvojenim Rabuzinovim suncem.

Pokretanje videa... 00:58 Dinamo potvrdio: Peras je dobila otkaz bez otpremnine! Nismo u kontaktu s Bobanom | Video: 24sata/Video

Igrači Dinama su u srijedu u kasnim večernjim satima profeštali s nekoliko stotina navijača koji su ih po povratku iz Rijeke dočekali ispred Maksimira, a za nedjelju je rezervirana fešta na kojoj će biti nekoliko tisuća ljudi. Nakon što 'modri' odigraju utakmicu posljednjeg kola protiv Rudeša i podignu trofej, svi će se zaputiti na Trg bana Jelačića gdje će biti doček za dinamovce koji će do tamo doći otvorenim busom.

Rijeka: Slavlje Dinama nakon pobjede i osvajanja dvostruke krune | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Posljednji je put Dinamo slavio titulu u središtu Zagreba 19. svibnja 2007. godine. Tada su slavili Luka Modrić, Eduardo da Silva, Vedran Ćorluka, Gordon Schildenfeld, Etto, Ognjen Vukojević..

ARHIVA - Nogometaši Dinama na Trgu bana Jelačića s navijačima proslavili naslov prvaka Hrvatske, 19.05.2007. | Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Klub je objavio informacije za navijače koje prenosimo u cijelosti:

U nedjelju, 26. svibnja, Dinamo će na Maksimiru odigrati posljednju utakmicu sezone i u 36. kolu s početkom u 17:30 sati se sučeliti s Rudešom. Po završetku utakmice Dinamo - Rudeš, na maksimirskom travnjaku održat će se ceremonija dodjele pehara i medalja, a zatim slijedi i velika proslava naslova prvaka na Trgu bana Josipa Jelačića.

PREPORUČENA RUTA

Nakon ceremonije dodjela pehara i medalja, naši igrači obavit će medijske obaveze te nakon toga odlaze u otvoreni autobus koji će se rutom Maksimirska - Vlaška zaputiti prema glavnom Trgu. Navijačima preporučujemo da se na Trg zapute tramvajem br. 17 od okretišta Borongaj odakle se mogu povesti do stanice Trg žrtava fašizma, a zatim pješice nastaviti do Trga bana Jelačića. Opcija je i pješačka ruta kroz ulice Maksimirsku i Vlašku do Trga, što će ujedno biti i ruta kojom će putovati autobus s igračima Dinama.

LIVE PRIJENOS NA YOUTUBEU, PROGRAM NA TRGU

U autobusu s našim igračima imat ćemo live kameru, pa će slijedom toga svi zainteresirani po završetku utakmice i ceremonije dodjele pehara i medalja moći pratiti zbivanja iz autobusa u izravnom prijenosu na našem Youtube kanalu. Rutu kretanja autobusa s igračima pogledajte na sljedećoj fotografiji:

Napominjemo kako će redovni cestovni i tramvajski promet na ruti kojom će se kretati autobus s igračima biti obustavljen.

Zagrijavanje za proslavu krenut će u popodnevnim satima, a po dolasku autobusa na Trg bana Jelačića počinje velika proslava uz istaknuta i poznata glazbena imena i brojne goste koji će uveličati ovaj poseban dan nakon jedne od najupečatljivijih sezona maksimirskog kluba u povijesti. Vjerujemo da ćemo tog dana na trgu ispisati novu stranicu Dinamove povijesti i zato svi koji u sebi imaju emociju prema našem klubu taj dan trebaju biti s nama na proslavi.

Posljednji put Dinamo je naslov na Trgu proslavio sada već davne 2007. godine, s obzirom da je iza nas jedna od najzahtjevnijih, ali i najslađih sezona za naš klub, pozivamo sve koji osjećaju i vole Dinamo da nam se pridruže na velikoj proslavi i da pokažemo koliku dinamovštinu nosimo u sebi, zajedno ovjekovječimo posebne uspjehe koje smo ispisali tijekom sezone 2023/24 i zaplavimo Trg!

Zagreb je Dinamo – Dinamo je Zagreb!

Svi na Trg - vidimo se u nedjelju!