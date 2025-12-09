Obavijesti

NBA NOĆ

Spursi bez Wembanyame srušili Matkovića i Pelicanse u drami, novak ostvario 'triple-double'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Stephen Lew

Novak Pelicansa, Derik Queen, ostvario je 'triple double' u porazu od San Antonio Spursa i ispisao povijest. Kingsima nije pomogla ni sjajna partija Westbrooka, a Sunsi su šokirali Timberwolvese

Samo tri utakmice bile su na rasporedu NBA lige u noći s ponedjeljka na utorak, no donijele su obilje uzbuđenja i drame do posljednjih sekundi. Vidjeli smo novi povijesni doseg Russella Westbrooka, nevjerojatnu partiju rookieja Derika Queena i pobjedu desetkovanih Sunsa u triler završnici.

Pacersi zaustavili Kingse 

Indiana Pacersi svladali su na svom parketu Sacramento Kingse 116-105 u utakmici punoj preokreta. Pacerse su do pobjede vodili Andrew Nembhard s 28 koševa i 12 asistencija te Bennedict Mathurin koji je dodao 25 koševa.

Kod Kingsa je ponovno briljirao veteran Russell Westbrook, koji je upisao svoj četvrti "triple-double" sezone i čak 207. u karijeri, s učinkom od 24 koša, 13 skokova i 14 asistencija. Indiana je kontrolirala veći dio susreta i imala visoku prednost, no Kingsi su serijom 11-0 sredinom zadnje četvrtine preuzeli vodstvo 101-97. Ipak, Nembhard i Mathurin su ključnim tricama vratili Pacerse u vodstvo i osigurali im važnu pobjedu.

Sunsi bez zvijezda šokirali Wolvese

Phoenix Sunsi, iako bez ozlijeđenih zvijezda Devina Bookera i Jalena Greena, priredili su veliko iznenađenje i u gostima svladali Minnesota Timberwolvese 108-105. Domaćinima nije pomogla ni fantastična partija Anthonyja Edwardsa, koji je "eksplodirao" s 40 koševa.

Junak Sunsa bio je Collin Gillespie s 19 koševa, od čega je čak 12 zabio u ključnoj zadnjoj četvrtini. Odličan je bio i Mark Williams s 22 koša i sedam skokova. Jaden McDaniels imao je šut za produžetak, ali njegova trica na zvuk sirene odbila se od obruča.

Nevjerojatna partija Queena u porazu, Harper junak Spursa

Najdramatičnije je bilo u New Orleansu, gdje su San Antonio Spursi pobijedili Pelicanse 135-132. Spursi su vodili i 25 razlike, no Pelicansi su se vratili čudesnom trećom četvrtinom u kojoj su zabili 45 koševa. Victor Wembanyama nije igrao za Spurse.

Utakmicu je obilježio rookie Pelicansa Derik Queen, koji je upisao svoj prvi "triple-double" karijere s nevjerojatnih 33 koša, 10 skokova i 10 asistencija. Time je postao tek peti rookie u ovom stoljeću s 30+ koševa u "triple-double" učinku, pridruživši se velikanima poput Luke Dončića i Stepha Curryja. Ipak, njegova povijesna partija ostala je u sjeni poraza. Junak pobjede bio je rookie Spursa Dylan Harper, koji je zabio 22 koša, uključujući i pobjednički koš devet sekundi prije kraja za konačnu pobjedu. Karlo Matković je za Pelicanse na terenu proveo sedam minuta i zabio četiri koša.

