Spursi ne mogu u drugu ligu? Ha, razmislite ponovno. Ovo su najšokantnija ispadanja stoljeća

Tottenham je samo bod iznad zone ispadanja u Premier ligi, a dobri rezultati West Hama i Nottingham Foresta ovog tjedna dodatno su pogoršale situaciju. Spursi su prošle sezone osvojili prvi trofej nakon 17 godina čekanja (Europska liga) i često nastupali u Ligi prvaka, gdje su igrali i finale 2019. (poraz od Liverpoola 2-0), no sada se bore za ostanak. Ako ispadnu, to bi vjerojatno bilo najšokantnije ispadanje u ovom stoljeću.

Drugi klubovi, za koje su neki smatrali kako su preveliki i preuspješni da ispadnu iz prvog ranga, već su ispadali i to je ogromno upozorenje za Tottenham. Primjerice, Fiorentina je u sezoni 2001/02. osvojila samo 22 boda i ispala iz Serie A, a ubrzo nakon toga podnijela je zahtjev za stečaj. Klub koji je sedam uzastopnih sezona završavao u gornjoj polovici tablice morao je iznova krenuti iz četvrte talijanske lige. Leeds United 2001. igrao je polufinale Lige prvaka, a samo tri sezone kasnije ispao iz Premier lige zbog financijskog kaosa i rasprodaje igrača. Trebalo im je punih 16 godina, uključujući i tri sezone u trećoj engleskoj ligi, da se vrate u elitu.

Čak ni najveći nisu imuni. Argentinski sustav, koji mjeri prosjek bodova kroz tri sezone, gurnuo je 2011. River Plate, najuspješniji argentinski klub u povijesti, u niži rang. Izgubio je doigravanje od Belgrana i prvi put u 110 godina krenuli iz druge lige. Corinthians, svjetski klupski prvak 2000., ispao je iz brazilske lige sedam godina kasnije usred financijskog kaosa.

Monaco je 2011. s 44 boda ispao iz Ligue 1, što je do tada bio rekordni broj bodova za ispalog. U drugoj mu se ligi pridružio Danijel Subašić i s njim ponovno izborio povratak, ali i naslov prvaka 2016/17. Villarreal je te 2011. igrao Ligu prvaka i ispao iz La Lige. Nije često da momčad koja se natječe u najelitnijem nogometnom natjecanju ispadne u istoj sezoni i služi kao upozorenje Spursima. Schalke je pak 2021. okončao 30-godišnji niz u Bundesligi nakon što nije pobijedio ni u jednoj od prvih 14 utakmica, a pet različitih trenera nije uspjelo zaustaviti slobodni pad.

Leicester je 2016. osvojio Premier ligu kao najveće čudo u povijesti engleskog nogometa, a samo sedam godina kasnije ispao je potpuno neočekivano. Trener Brendan Rodgers izgubio je nit mjesecima prije nego što su ga otpustili, a klub je na kraju platio cijenu loših transfera i kaosa iza kulisa. I danas je član Championshipa, štoviše, u zoni je ispadanja u treću ligu.

Foto: MATTHEW CHILDS

Momčad Igora Tudora trenutačno ima 29 bodova, a za ostanak obično treba njih 40. Utakmica 31. kola kod kuće protiv Nottingham Foresta (22. ožujka), koji ima bod manje, mogla bi biti ključna, ali Forest je u prosincu na svom terenu srušio 3-0. Spursi znaju da svaki bod odsad odlučuje o svemu.