Sramotna izjava HNL-ova 'oka sokolovog': 'Afrikanci se bore za goli život, navikli su na to'

Iza nas je 11. kolo HNL-a koje je ponudilo veliko iznenađenje na Maksimiru. Dinamo je izgubio od Osijeka (2-4), Rijeka je kiksala protiv Varaždina na Rujevici (1-1), a Hajduk je jedini opravdao ulogu favorita i pobijedio Lokomotivu 2-1 na Poljudu.

Svoje viđenje iz sudačkog kuta dao je i bivši elitni sudac Damir Skomina, koji je danas sudački analitičar i ekspert za suđenje MAXSport televizije. Bivši slovenski sudac komentirao je suđenje u HNL-u u emisiji "Tportal sudačka analiza".

- Mislim da je ovo kolo bez repova, prošlo je bilo puno buke, a malo materijala. Tako da mislim da će i danas biti.

Slaven Belupo - Šibenik 2-2, sudac: Duje Strukan (Split)

26. i 75. minuta, dva žuta kartona Agbekpornua - Kod prvog sudac pušta prednost i odmah je tu upamtio igrača. To je start koji je jednostavno čisti žuti karton i mora biti tako. Sada imamo taj drugi start koji je za mene možda zadnji stupanj žutog kartona jer jednostavno... Ne želim biti diskriminatoran, ali igrači iz Afrike su navikli tako igrati. To je velika borba za preživljavanjem, ali u Europi smo puno stroži po tom pitanju. Slažem se s tim kartonom, u slučaju da je sudac pokazao crveni imali bi materijala i za to i očekivali bi da se VAR u to ne umiješa.

Hajduk - Lokomotiva 2-1, sudac: Mateo Erceg (Benkovac)

7. minuta, prekršaj u napadu kod gola Livaje? - U duelu, iluzorno je očekivati da će svatko ići posve bez kontakta. Po meni je to regularan zgoditak, obrambeni mora znati kolikom snagom ide u duel i mora biti svjestan suparničkog igrača koji stječe prednost. Da bi se ovako uvijek označivali prekršaji, imali bi malo golova.

Rijeka - Varaždin 1-1, sudac: Toni Dadić (Zagreb)

29. minuta, Šego pucao, a Petrovič igrao rukom - Prije zadnjih uputa imali bismo raspravu, ali po zadnjim uputama jasno je da se kod udarca prema golu to puno strože penalizira. Netko je pod navodnicima tu zakinut, sada je kontra Rijeke sviran penal, iduće kolo bit će kontra nekog drugog. Jako je bitan koncept i da ga se suci drže jer imat ćemo puno manje rasprava tko je u kakvom položaju bio.

Gorica - Istra 1-0, sudac: Ante Čulina (Zagreb)

84. minuta, gol Šlogara, prethodio mu prekršaj? - Po meni, igrač tu nosi čistu loptu. Kada dolazi do kontakta, to je jednostavno... On je osvojio loptu, po inerciji dolazi do kontakta, ali taj gol je za mene regularan i nemam dvojbe.

Dinamo - Osijek 2-4, sudac: Patrik Kolarić (Čakovec)

21. minuta, prekršaj Mišića nad Hernanijem - Ispravna odluka za mene. Mišić je igrao loptom i to je sve što mu ide u prilog. Bez saplitanja s leđa, igrač dolazi u prazan prostor. Prekinuta je obećavajuća akcija i to mora biti žuti karton.

22. minuta, gol Jakupovića, pad Bernauera - To držanje nad igračem Dinama, Bernauerom, moralo bi biti toliko jasno i izraženo. Bilo je kratko i on je odlučio da neće participirati. Imamo igrače koji su bili skroz desno i netko je stigao u blok. On je odlučio pasti, da je otišao dalje u blok mogao bi puno bolje Jakupovića blokirati i možda niti ne bi bio pogodak.

84. minuta, penal za Osijek, prvo dosuđeno simuliranje - Tu je sudac procijenio da je napadač previše potencirao pad. Imamo uključenje VAR-a i vidi se iz jednog kuta kako noga zapinje. Tu je taj kontakt. Reakcija koja mi najviše govori je što sudac nakon pogleda snimke, reakciju golmana koji je osjetio da ga nije niti malo ne bi prihvatio da ide tako prema vratima. I to je jako bitno. Sudac nema vremena gledati vratara kako reagira, ali kod analiza je to jako bitno. Gledati svoje utakmice i analizirati ih, vidjeti gdje su bile pogreške. Samo tako možeš napredovati.