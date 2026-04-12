Sramotna krađa na WRC reliju! 'Tri budale naprave takvu stvar'

Takamoto Katsuta slavio je na WRC Croatia Rallyju, trodnevnom automoto spektaklu koji je primamio stotine tisuća gledatelja. Drame nije nedostajalo tijekom brzinskih ispita, Thierry Neuville ostao je bez pobjede nakon što je izletio u posljednjem brzincu, što je iskoristio Japanac.

Nažalost, ni ovogodišnje izdanje WRC-a nije prošlo bez incidenata, otkrio je za Novu TV glavni organizator Daniel Šaškin.

- Ideja je bila od početka da povremeno selimo utrku i pokažemo što više ljepota Hrvatske. Ali bilo je jako izazovno, bilo je i neposlušnih gledatelja, baš u mojoj Istri, a imali smo i jednu provalu na Grobniku, ukradeni su neki dijelovi od Toyote i molim da vrate. Velika je to sramota, to su posebni dijelovi Toyote. Baš velika sramota, to nam ne treba, imamo stotine tisuća gledatelja svaki dan i onda tri budale naprave takvu stvar - rekao je Šaškin.