Srbi bijesni zbog Ronalda: 'Pokrali su našeg Mitrovića!'

Cristiano Ronaldo (39) dobio je dvije nagrade na Globe Soccer dodjeli - onu za najboljeg strijelca svih vremena i onu za najboljeg igrača Bliskog istoka. Ova potonja razbjesnila je srpske medije koji smatraju da je više od Portugalca nagradu zaslužio Aleksandar Mitrović (30), igrač Al-Hilala.

Telegraf je otvoreno opleo po organizatoru.

"Bruka i sramota: Licemjerni Cristiano Ronaldo i Arapi pokrali Aleksandra Mitrovića za nagradu koja mu pripada!", napisali u naslovu pa dodali u tekstu:

"Da stvar bude gora, Aleksandar Mitrović nije bio ni u konkurenciji za najboljeg nogometaša, iako je imao puno bolju sezonu od Cristiana Ronalda. No, to, po svemu sudeći, nije bitno, koliko to da se Portugalcu ispunjavaju želje".

Blic također nije bio sretan s dodjelom, pa je objasnio kako je došlo do Portugalčeve pobjede.

"Aleksandar Mitrović pokraden je, u pravom smislu te riječi, što nije bio ni nominiran, a kamoli blizu nagrade za najboljeg nogometaša Bliskog istoka ove godine. Golovi i tri trofeja s Al Hilalom nisu bili dovoljni da stanemo barem rame uz rame s laureatom Cristianom Ronaldom", pišu pa dodaju:

"Iznad svih stoje dva menadžera Jorge Mendes i Ricardo Silva, koji su osnovali cijeli odjel. Da sve bude jasno, o kakvoj je neravnopravnoj borbi riječ govori i činjenica da je Mendes godinama Ronaldov zastupnik, a sam portugalski nogometaš jedan od glavnih sponzora svih dodjela od 2011. do 2015. godine.

I to nije sve jer postoji mogućnost kupnje glasova od dva do 50 dolara, što je samo po sebi kontroverzan izbor. Čak i ako ga sami kupite", piše Blic.

Mondo također nije štedio riječi.

"Ronaldo sam sebi dijeli nagrade - Mitrović nije ni nominiran!", pišu u naslovu.

"Srpski je bio na vrhu liste strijelaca, osvojio je više od četiri trofeja s Al Hilalomom, dok Ronaldo s Al Nasrom ništa nije uspio osvojiti. Ali, bez obzira na njegov loš učinak, manji pehar, priznanje je otišlo u njegove ruke", zaključuju Srbi.

Ronaldo je u 2024. odigrao 52 utakmice, zabio 43 gola i sedam ih namjestio, dok je Mitrović stao na 42 gola i pet dodavanja za gol u 65 odigranih utakmica. Dakle, Ronaldo ima više golova i asistencija u dosta manje odigranih utakmica. Jedini argument koji ide na stranu Mitrovića jesu trofeji - Srbin ih je osvojio tri u 2024., a Ronaldo niti jedan.