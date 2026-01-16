Obavijesti

Srbi izabrali cajke, a Hrvati Thompsona: Evo koja pjesma će svirati u slavlju golova Hrvatske

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Marko Perković Thompson nastupio na svečanom dočeku hrvatske rukometne reprezentacije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Zanimljivo, srpska je reprezentacija izabrala pjesmu "Samo pijan mogu da prebolim" koju izvodi Bane Bojanić. Podsjetimo, Hrvatska je u skupini s Gruzijom, Nizozemskom i Švedskom

Hrvatska rukometna reprezentacija u subotu otvara Europsko prvenstvo utakmicom protiv Gruzije. Organizatori natjecanja pitali su reprezentacije koje pjesme žele čuti nakon golova. 

Hrvatska kao viceprvak svijeta tek sedmi favorit na Euru: Evo koje zvijezde propuštaju turnir 01:23
Hrvatska kao viceprvak svijeta tek sedmi favorit na Euru: Evo koje zvijezde propuštaju turnir | Video: 24sata/pixsell

Hrvatski reprezentativci odlučili su se za hit Marka Perkovića Thompsona "Ako ne znaš šta je bilo", prenosi Slobodna dalmacija. Radi se o pjesmi koju su rukometaši obožavali za vrijeme Svjetskog prvenstva u Hrvatskoj prošle godine na kojoj su naši rukometaši osvojili srebro. 

Zagreb: Marko Perković Thompson nastupio na svečanom dočeku hrvatske rukometne reprezentacije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Na utakmicama protiv Mađarske u četvrtfinalu i Francuske u polufinalu cijela je zagrebačka Arena pjevala Thompsonov hit, a rukometaši nisu skrivali naklonost prema toj pjesmi.

Zagreb: Marko Perković Thompson nastupio na svečanom dočeku hrvatske rukometne reprezentacije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Zanimljivo, srpska je reprezentacija izabrala pjesmu "Samo pijan mogu da prebolim" koju izvodi Bane Bojanić. Podsjetimo, Hrvatska je u skupini s Gruzijom, Nizozemskom i Švedskom. 

