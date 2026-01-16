Zanimljivo, srpska je reprezentacija izabrala pjesmu "Samo pijan mogu da prebolim" koju izvodi Bane Bojanić. Podsjetimo, Hrvatska je u skupini s Gruzijom, Nizozemskom i Švedskom
Srbi izabrali cajke, a Hrvati Thompsona: Evo koja pjesma će svirati u slavlju golova Hrvatske
Hrvatska rukometna reprezentacija u subotu otvara Europsko prvenstvo utakmicom protiv Gruzije. Organizatori natjecanja pitali su reprezentacije koje pjesme žele čuti nakon golova.
Hrvatski reprezentativci odlučili su se za hit Marka Perkovića Thompsona "Ako ne znaš šta je bilo", prenosi Slobodna dalmacija. Radi se o pjesmi koju su rukometaši obožavali za vrijeme Svjetskog prvenstva u Hrvatskoj prošle godine na kojoj su naši rukometaši osvojili srebro.
Na utakmicama protiv Mađarske u četvrtfinalu i Francuske u polufinalu cijela je zagrebačka Arena pjevala Thompsonov hit, a rukometaši nisu skrivali naklonost prema toj pjesmi.
Zanimljivo, srpska je reprezentacija izabrala pjesmu "Samo pijan mogu da prebolim" koju izvodi Bane Bojanić. Podsjetimo, Hrvatska je u skupini s Gruzijom, Nizozemskom i Švedskom.
