Ovako izgleda stadion kojeg je Srbija kandidirala za finale EL! Vučić: Bit će gotov na vrijeme

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
4
Foto: Youtube/Reuters

Srpski nogometni savez odlučio je kandidirati Nacionalni stadion u Beogradu koji je još u izgradnji. Radovi na novom stadionu počeli su prije tri godine, a još su u početnoj fazi i kasne

Uefa je objavila popis gradova koji su pokazali interes za domaćinstvo finalnih utakmica Lige prvaka i Europske lige 2028. i 2029. godine. Osim što je Munchen jedini kandidat za ugostiti finale Lige prvaka, zanimljivo je da je Srbija kandidirala stadion koji - ne postoji!

Naime, Srpski nogometni savez odlučio je kandidirati Nacionalni stadion u Beogradu koji je još u izgradnji. Radovi na novom stadionu počeli su prije tri godine, a još su u početnoj fazi i kasne. Među ostalim kandidatima su stadioni u Lyonu, Torinu i Bukureštu koji su već izgrađeni pa će definitivno imati prednost nad neizgrađenim beogradskim stadionom. 

Nacionalni stadion gradi se u predgrađu glavnog grada Srbije, a predsjednik Aleksandar Vučić tvrdi da će biti gotov do 1. svibnja 2027. 

- Što se stadiona tiče, požurit ćemo se da ga izgradimo na vrijeme. Neće biti do prosinca 2026. godine, ali kada se izgradi, to će biti ljepotica. Završit ćemo ga prije 1. svibnja 2027. godine i bit će najljepši stadion u regiji, te jedan od najmodernijih u Europi. Stići ćemo sve to - rekao je Vučić. 

Srbi su dugo čekali izgradnju novog stadiona, a na predstavljanju projekta izgradnje rečeno je da je uloženo više od 257 milijuna eura. Do sada je potrošeno 368 milijuna eura, a građani smatraju kako je na gradilištu napravljeno puno nelegalnih radnji. 

Novi stadion trebao bi nositi ime Siniša Mihajlović, a na stadion bi moglo doći do 52 tisuće gledatelja.  

