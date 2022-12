Srbi nahvalili Modrića: 'Orlovi', trebali biste se ugledati na Luku

Luka Modrić (37) na najljepši se mogući način oprostio od najveće svjetske pozornice - pobjedom! Osvojio je Luka drugu medalju s 'vatrenima' na SP-ima i najavio da će zaigrati na Final Fouru Lige nacije. Njegovi uspjesi, momčadski i individualni, već su brojno puta opjevani, a Hrvatska može biti sretna što je domovina jednog od najboljih veznjaka u povijesti nogometa.

Pohvale na njegov račun stižu sa svih strana, a posebno emotivan tekst pod naslovom "Orlovi, ugledajte se na hrvatskog Mozarta: Ne, prevarili ste se, ovo nije kraj!" posvetio mu je srpski portal Sportal.rs.

Foto: LEE SMITH

"Godine su postale samo broj u nogometu. Barem kad su u pitanju prvoklasni igrači, oni mogu igrati i u petom desetljeću.

Jedan od njih je hrvatski veznjak Luka Modrić. Reći ćemo, jedan od najboljih u povijesti ove igre na Balkanu, ako ne i najbolji. Ustvari, vrlo vjerojatno ovo drugo.

I u 37. godini momak rođen u Zadru je najbolji veznjak na svijetu. Kapetan Vatrenih podučavao je mlađe snage iz sila kakve su Belgija, Brazil, pa i Argentina, uz još Maroko, i držao im profesorske lekcije iz osnova nogometa - prijema, predaje i čuvanja lopte.

Međutim, ono što je još značajnije u ovoj priči je da je zadao novu lekciju kojom se trebaju voditi svi, od djece koja su prvi put šutnula loptu do igrača s vrhunskim karijerama. Iz patriotizma, jer ovo što je dobacio kao igrač ne može se naučiti...

Zna Luka Modrić kolika je odgovornost na njemu, zna koliko bi nova generacija bila oslabljena njegovim odlaskom i zna da nema nasljednika. Tko bi i imao za takvog asa?

Foto: LEE SMITH

U Njemačkoj (op.a., na sljedećem Euru) će imati 39 godina, jasno je koliko je to velik broj, ali mu se sprema nešto drugačija uloga, s manje potrošnje ako uopće pristane na to. Jer kod njega nema štednje

Ako pogledamo stanje kod nas, onda bismo se mogli zacrvenjeti od sramote. Mogli smo se hvaliti asovima iz top klubova - Nemanjom Vidićem, Dejanom Stankovićem, Branislavom Ivanovićem, Nemanjom Matićem, još velikom plejadom, ali smo ih brzo potrošili iz raznoraznih razloga.

Neki su i sami sebe potrošili za Srbiju, a često smo i mi pravili 'dobro poznatu' i po pravilu nerijetko lošu smjenu generacija. Dosta naših igrača je i odustajalo, nisu imali snage boriti se s problemima van terena, a često je bilo i do njih samih.

Sigurno ni Modrić nije oduševljen ambijentom oko reprezentacije u smislu organizacije, time što čak Hrvatska nema kuću nogometa, o stadionu da ne pričamo, utjecaju vanjskih faktora...

Ipak, sve to je bilo slabije od želje da 'pogine' za dres, grb i narod cijele zemlje. O tome bi Orlovi trebali razmišljati, svi, od pjetlića pa do A tima. Ok, imamo i mi svijetle primjere, ali su oni jako rijetki"



