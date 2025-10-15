Srbi se bacili u kalkulacije: Evo kako mogu izboriti plasman na SP, spašavaju se protiv Engleza!

Srpska nogometna reprezentacija u nezavidnoj je situaciji uoči raspleta kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi. "Orlovi" su u listopadskim utakmicama izgubili od Albanije na domaćem stadionu i time izgubili prednost te drugo mjesto u skupini K, koje vodi u doigravanje za Mundijal.

Kako stoje stvari, Engleska je vodeća s maksimalnih 18 bodova iz šest utakmica i već je osigurala svoju kartu za Svjetsko prvenstvo, neovisno o rezultatima preostale dvije utakmice, koje će igrati upravo protiv Srbije (13. studenog) i Albanije (16. studenog). I tu će posao biti puno teži za "orlove".

Foto: MARKO DJURICA/REUTERS

Vrlo je jednostavno, Srbija mora osvojiti barem dva boda više od Albanije u te dvije utakmice, ili bod više uz uvjet da nadoknadi lošiju gol razliku (+3 za Albaniju, Srbija ima gol razliku nula). Albaniju 13. studenog čeka susret s Andorom, koja ima mršavi bod u kvalifikacijama, dok se Srbi moraju "vaditi" protiv Engleza, koji su u kvalifikacijama zabili 18 golova i nisu primili nijedan.

Ako Srbija osvoji četiri boda u preostale dvije utakmice, a Albanija tri, u tom bi slučaju Srbija otišla na SP, uz preduvjet da u te dvije utakmice napravi gol razliku plus četiri ili plus tri ako Albanija ne zabije više golova u te dvije utakmice.

Foto: Florion Goga/REUTERS

Dalje, ako Srbija osvoji tri boda, na Mundijal može ići u slučaju da Albanija osvoji bod ili ostane bez bodova u preostale dvije utakmice, iako je veliki favorit protiv Andore.

U svakom slučaju, stranica Football Meets Data objavila je kako Srbija ima samo mršavih 19 posto šansi za plasman prema njihovoj simulaciji.