Komentari 12
RAČUNICE

Srbi se bacili u kalkulacije: Evo kako mogu izboriti plasman na SP, spašavaju se protiv Engleza!

Piše Luka Tunjić,
3
Foto: Florion Goga/REUTERS

Srpski "orlovi" pred izazovom! Poraz od Albanije na domaćem terenu zakomplicirao kvalifikacije za SP 2026. Engleska osigurala prvo mjesto, Srbija u neizvjesnoj borbi za drugo

Srpska nogometna reprezentacija u nezavidnoj je situaciji uoči raspleta kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi. "Orlovi" su u listopadskim utakmicama izgubili od Albanije na domaćem stadionu i time izgubili prednost te drugo mjesto u skupini K, koje vodi u doigravanje za Mundijal.

Kako stoje stvari, Engleska je vodeća s maksimalnih 18 bodova iz šest utakmica i već je osigurala svoju kartu za Svjetsko prvenstvo, neovisno o rezultatima preostale dvije utakmice, koje će igrati upravo protiv Srbije (13. studenog) i Albanije (16. studenog). I tu će posao biti puno teži za "orlove".

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group K - Serbia v Albania
Foto: MARKO DJURICA/REUTERS

Vrlo je jednostavno, Srbija mora osvojiti barem dva boda više od Albanije u te dvije utakmice, ili bod više uz uvjet da nadoknadi lošiju gol razliku (+3 za Albaniju, Srbija ima gol razliku nula). Albaniju 13. studenog čeka susret s Andorom, koja ima mršavi bod u kvalifikacijama, dok se Srbi moraju "vaditi" protiv Engleza, koji su u kvalifikacijama zabili 18 golova i nisu primili nijedan.

PUNE SE MJESTA Južna Afrika plasirala se na SP! Ovo su sve zemlje koje su do sada izborile Mundijal...
Južna Afrika plasirala se na SP! Ovo su sve zemlje koje su do sada izborile Mundijal...

Ako Srbija osvoji četiri boda u preostale dvije utakmice, a Albanija tri, u tom bi slučaju Srbija otišla na SP, uz preduvjet da u te dvije utakmice napravi gol razliku plus četiri ili plus tri ako Albanija ne zabije više golova u te dvije utakmice. 

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group K - Serbia v Albania
Foto: Florion Goga/REUTERS

Dalje, ako Srbija osvoji tri boda, na Mundijal može ići u slučaju da Albanija osvoji bod ili ostane bez bodova u preostale dvije utakmice, iako je veliki favorit protiv Andore.

EUROPSKE KVALIFIKACIJE Engleska je prva reprezentacija iz Europe koja ide na Mundijal, Portugal će još malo pričekati
Engleska je prva reprezentacija iz Europe koja ide na Mundijal, Portugal će još malo pričekati

U svakom slučaju, stranica Football Meets Data objavila je kako Srbija ima samo mršavih 19 posto šansi za plasman prema njihovoj simulaciji.

OSTALO

