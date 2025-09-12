Srbija će dvoboj protiv Albanije igrati na stadionu koji prima 8.000 ljudi?! Evo koji je razlog

Nogometna reprezentacija Srbije teško je poražena na domaćem terenu od Engleske (0-5), čime si je smanjila šanse za direktan plasman na SP s prvog mjesta u skupini. Ipak, 11. listopada "orlove" čeka jako važan dvoboj protiv Albanije na domaćem terenu, a srpski nogometni savez donio je pomalo iznenađujuću odluku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 05:07 Prosvjedi u Srbiji | Video: 24sata/Pixsell/X

Naime, na beogradskoj Marakani su se mogli čuti povici i skandiranja protiv predsjednika Aleksandra Vučića i to od velikog dijela navijača i srpski savez odlučio je reagirati. Utakmicu protiv Albanije Srbija bi mogla igrati u Leskovcu, na stadionu koji prima malo više od 8.000 ljudi!?

Foto: Andrew Boyers/REUTERS

Zanimljivo, Srbija je već igrala u Leskovcu u ovim kvalifikacijama i to protiv Andore, ali srpski mediji počeli su nagađati da se radi o političkoj, a ne sportskoj odluci, što je implicitno potvrdio i tajnik Saveza Branko Radujko.

- Intenzivno radimo na tome da dobijemo suglasnost za promjenu lokacije za tu utakmicu. Leskovac je sredina u kojoj se reprezentacija uvijek pripremala u miru, gdje je bila dočekana s bezrezervnom podrškom u izuzetno pozitivnoj atmosferi i gdje je ostvarila neke jako važne pozitivne rezultate. Vjerujem da ćemo i u idućem razdoblju igrati u Leskovcu - rekao je Radujko.

Srbija nakon četiri kola ima sedam osvojenih bodova i na trećem je mjestu skupine s bodom manje i utakmicom manje od drugoplasirane Albanije.