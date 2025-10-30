Srbija dobila novog izbornika: 'Šanse za plasman još postoje'

U četvrtak je Veljko Paunović i službeno imenovan za novog izbornika srpske nogometne reprezentacije. On je na toj dužnosti zamijenio Dragana Stojkovića Piksija, koji je podnio ostavku nakon 0-1 domaćeg poraza od Albanije u Leskovcu ranije ovog mjeseca, a s vodstvom Srpskog nogometnog saveza (FSS) je dogovorio suradnju do kraja kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026.

"Šanse za plasman i dalje postoje, a upravo zato je Veljko Paunović, zajedno sa svojim stručnim stožerom, prihvatio predvoditi nacionalni tim u mečevima protiv Engleske i Latvije", objavio je FSS.

Srbija će 13. studenoga gostovati kod Engleske, dok će tri dana kasnije ugostiti Latviju. Uoči tih susreta Srbija se nalazi na trećem mjestu u skupini K sa 10 bodova, iza Engleske koja je sa 18 bodova osigurala prvo mjesto i izravni plasman na SP, a jednim manje od druge Albanije s kojom će se boriti za drugo mjesto koje vodi u dodatne kvalifikacije.

"Razgovore o njegovom dugoročnom ugovoru nastavit ćemo po završetku ovih utakmica, bez obzira na njihov ishod", izjavio je glavni tajnik FSS-a Branko Radujko.

Inače, Paunović je kao izbornik mlade reprezentacije Srbije 2015. godine na Novom Zelandu osvojio naslov svjetskog prvaka.