Srbija izgubila drugu u nizu, BiH se približila novom pobjedom

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine, koju vodi hrvatski stručnjak Dario Gjergja, pobijedila je u Luzernu Švicarsku sa 91-60 u susretu četvrtog kola C skupine europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. Nakon izjednačenog početka, BiH je do kraja prve četvrtine stigla do sedam koševa prednosti, da bi na poluvremenu imala +16 (50-34). Odabranici izbornika Gjergje dobili su i preostale dvije četvrtine za konačnih 91-60.

Goste su do druge pobjede u skupini, kojom su osigurali drugu fazu kvalifikacija, predvodili Džanan Musa sa 25 koševa i sedam skokova, te Amar Alibegović i Emir Sulejmanović sa po 13 koševa. Kod domaćina najefikasniji je bio Boris Mbala s devet koševa.

U drugom susretu iz ove skupine Turska je u Istanbulu pobijedila Srbiju sa 94-86 upisavši četvrtu pobjedu.

Tursku su predvodili Tarik Biberović sa 21 košem, te Omer Yurtseven sa 17 koševa. U porazu Srbije najefikasniji je bio Aleksa Avramović sa 16 poena, dva manje je zabio Ognjen Dobrić. Nakon četiri kola vodi Turska s maksimalnim učinkom, Srbija i BiH su na skoru 2-2, dok je Švicarska upisala sva četiri poraza.