Obavijesti

Sport

Komentari 0
KOŠARKAŠKE KVALIFIKACIJE

Srbija izgubila drugu u nizu, BiH se približila novom pobjedom

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Srbija izgubila drugu u nizu, BiH se približila novom pobjedom
Zagreb: 14. kolo, skupina D, FIBA Liga prvaka, KK Cibona - Telenet Oostende | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nakon četiri kola vodi Turska s maksimalnim učinkom, Srbija i BiH su na skoru 2-2, dok je Švicarska upisala sva četiri poraza

Admiral

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine, koju vodi hrvatski stručnjak Dario Gjergja, pobijedila je u Luzernu Švicarsku sa 91-60 u susretu četvrtog kola C skupine europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. Nakon izjednačenog početka, BiH je do kraja prve četvrtine stigla do sedam koševa prednosti, da bi na poluvremenu imala +16 (50-34). Odabranici izbornika Gjergje dobili su i preostale dvije četvrtine za konačnih 91-60.

Goste su do druge pobjede u skupini, kojom su osigurali drugu fazu kvalifikacija, predvodili Džanan Musa sa 25 koševa i sedam skokova, te Amar Alibegović i Emir Sulejmanović sa po 13 koševa. Kod domaćina najefikasniji je bio Boris Mbala s devet koševa.

U drugom susretu iz ove skupine Turska je u Istanbulu pobijedila Srbiju sa 94-86 upisavši četvrtu pobjedu.

Tursku su predvodili Tarik Biberović sa 21 košem, te Omer Yurtseven sa 17 koševa. U porazu Srbije najefikasniji je bio Aleksa Avramović sa 16 poena, dva manje je zabio Ognjen Dobrić. Nakon četiri kola vodi Turska s maksimalnim učinkom, Srbija i BiH su na skoru 2-2, dok je Švicarska upisala sva četiri poraza.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Suprug 25 godina starije hrvatske glumice čeka Dinamo. Vjenčali su se u tajnosti u Africi
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Suprug 25 godina starije hrvatske glumice čeka Dinamo. Vjenčali su se u tajnosti u Africi

Nigerijac Makuochukwu Noble Goziembah (24), odnosno Mak Noble, s Kurilovcem u srijedu igra četvrtfinale Kupa protiv Dinama! Javnost ga poznaje po braku s glumicom Petrom Dugandžić koja je 25 godina starija od njega
Fjodor izjavio da Cro Cop laže o moždanom: Nije imao ništa takvo, uskoro ulazimo u ring
OKRŠAJ LEGENDI

Fjodor izjavio da Cro Cop laže o moždanom: Nije imao ništa takvo, uskoro ulazimo u ring

O mogućem revanšu počelo se govoriti još prošle godine, kada je Jemjeljanenjko otkrio da su postojali planovi za borbu u Japanu prema boksačkim pravilima
FOTO Lindsey Vonn vratila se kući, dočekao je bolan prizor: 'Bit će teško i bolno putovanje'
UMALO IZGUBILA NOGU

FOTO Lindsey Vonn vratila se kući, dočekao je bolan prizor: 'Bit će teško i bolno putovanje'

Lindsey Vonn, legendarna skijašica, završila karijeru nakon stravičnog pada! Vratila se kući s brojnim ozljedama i emocionalnim ožiljcima te započela dug oporavak

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026