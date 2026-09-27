Srbija juri prema ispadanju u Ligi nacija, potopio ih i krvnik Hajduka. Pogledajte golove

Srpska nogometna reprezentacija najizgledniji je kandidat za ispadanje u skupini 2 najjačeg razreda Lige nacija nakon drugog poraza u dvije utakmice, oba na domaćem terenu. Poslije Grčke u četvrtak, na Marakani ih je u nedjelju svladala i Nizozemska, istim rezultatom 2-1.

Xavija Hernandeza neugodno je iznenadila ozljeda ponajveće zvijezde Codyja Gakpa u 16. minuti, ali je ubrzo ipak stigla dobra vijest, gol iz penala Mexxa Meerdinka u 30. nakon što je Aleksa Terzić u šesnaestercu srušio Crysencija Summervillea.

Golove s utakmice Srbija - Nizozemska pogledajte OVDJE.

Foto: Marko Djurica

Tek što je počelo drugo poluvrijeme, Srbija se vratila u igru golom Luke Jovića iz blizine nakon kaosa u kaznenom prostoru gostiju i nekoliko propuštenih prilika, a pobjedu Nizozemskoj donio je Meerdink nakon proigravanja Guusa Tila u 69. Ako vam je njegovo prezime odnekud poznato, radi se o mladiću koji je 2023. zabio dva gola juniorima Hajduka u finalu Lige mladih u Ženevi (5-0).

Momčad Veljka Paunovića zakucana je za dno nakon dva kola, u vodstvu je Nizozemska s četiri ispred Njemačke (tri) koja od 20.45 dočekuje Grčku. Srbija će do kraja ovog reprezentativnog termina imati još dvije vrlo zahtjevne utakmice, gostovanja u Njemačkoj (četvrtak) i Nizozemskoj (nedjelja).