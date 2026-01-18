Srbija prva izborila polufinale Europskog prvenstva! Mađari pali u beogradskom spektaklu

Vaterpolisti Srbije osigurali su u skupini E drugog kruga odlazak u polufinale na Europskom prvenstvu kojem su domaćini, a nakon pobjede protiv Mađarske od 15-14 (4-4, 4-3, 5-1, 2-6).

Srpski vaterpolisti kolo prije kraja imaju 11 bodova, odnosno, dva više od Španjolske i Mađarske. S obzirom na to da te dvije reprezentacije igraju međusobno u zadnjem kolu ne mogu i jedni i drugi prestići Srbiju koju još čeka dvoboj protiv Crne Gore.

Mađarska je odlično otvorila utakmica te je povela 3-0, ali već početkom druge dionice sve se okrenulo i Srbija je imala prednost od 5-4. Igralo se potom gol za gol do početka treće četvrtine kada je Srbija pobjegla na 9-7, a potom je domaćin prvenstva postigao četiri gola u nizu za bijeg na 13-8 i rješenje susreta.

Foto: Dusan Milenkovic

Do kraja su Mađari smanjili zaostatak, ali nisu ugrozili suparnika u završnici gdje je zaiskrilo u bazenu među igračima.

U sastavu Srbije po tri su pogotka postigli Dušan Mandić i Nikola Jakšić, dok je na drugoj strani prvi strijelac bio Adam Nagy s četiri pogotka.

Nakon preokreta su vaterpolisti Crne Gore svladali Nizozemsku s 15-11 (1-3, 6-6, 3-1, 5-1). Poslije dvije četvrtine Nizozemci su iznenađujuće vodili 9-7, a početkom treće dionice Ten Broek je pogodio za 10-7 Nizozemaca. No, do kraka susreta Crnogorci su zabili čak osam, a Nizozemci samo jedan gol i na kraju se dogodila očekivana crnogorska pobjeda.

Balša Vučković je s četiri pogotka bio prvi strijelac Crne Gore, dok je Strahinja Gojković tri puta pogađao suparničku mrežu. U redovima Nizozemske četiri gola je dao Sebastian Hessels.

Vaterpolisti Španjolske lako su pobijedili Francusku s 14-8 (2-1, 3-2, 5-3, 4-2). Dobro se u ovom susretu držala Francuska, koju vodi hrvatski strateg Vjekoslav Kobeščak, u uvodne dvije četvrtine. Tada je još imala dohvatljivi zaostatak od 3-5. U trećoj dionici se Španjolska odvojila na veću razliku te prilično mirno privela dvoboj kraju.

Za Španjolce su po dva pogotka postigli Sergi Cabanas, Alejandro Bustos, Miguel De Toro, Alvaro Granados i Marc Larumbe. U redovima Francuske prvi je strijelac bio Alexandre Bouet s tri pogotka.