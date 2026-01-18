Obavijesti

Sport

Komentari 3
VATERPOLSKI EP

Srbija prva izborila polufinale Europskog prvenstva! Mađari pali u beogradskom spektaklu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Srbija prva izborila polufinale Europskog prvenstva! Mađari pali u beogradskom spektaklu
3
Foto: Dusan Milenkovic

Srpska vaterpolska reprezentacija pobijedila je Mađarsku 15-14 i osigurala nastup u polufinalu Europskog prvenstva. Igralo se gol za gol do početka treće četvrtine kada je Srbija pobjegla na 9-7

Admiral

 Vaterpolisti Srbije osigurali su u skupini E drugog kruga odlazak u polufinale na Europskom prvenstvu kojem su domaćini, a nakon pobjede protiv Mađarske od 15-14 (4-4, 4-3, 5-1, 2-6).

Srpski vaterpolisti kolo prije kraja imaju 11 bodova, odnosno, dva više od Španjolske i Mađarske. S obzirom na to da te dvije reprezentacije igraju međusobno u zadnjem kolu ne mogu i jedni i drugi prestići Srbiju koju još čeka dvoboj protiv Crne Gore.

Mađarska je odlično otvorila utakmica te je povela 3-0, ali već početkom druge dionice sve se okrenulo i Srbija je imala prednost od 5-4. Igralo se potom gol za gol do početka treće četvrtine kada je Srbija pobjegla na 9-7, a potom je domaćin prvenstva postigao četiri gola u nizu za bijeg na 13-8 i rješenje susreta.

Beograd: Europsko prvenstvo u vaterpolu za muškarce 2026., Srbija - Mađarska
Foto: Dusan Milenkovic

Do kraja su Mađari smanjili zaostatak, ali nisu ugrozili suparnika u završnici gdje je zaiskrilo u bazenu među igračima.

U sastavu Srbije po tri su pogotka postigli Dušan Mandić i Nikola Jakšić, dok je na drugoj strani prvi strijelac bio Adam Nagy s četiri pogotka.

Nakon preokreta su vaterpolisti Crne Gore svladali Nizozemsku s 15-11 (1-3, 6-6, 3-1, 5-1). Poslije dvije četvrtine Nizozemci su iznenađujuće vodili 9-7, a početkom treće dionice Ten Broek je pogodio za 10-7 Nizozemaca. No, do kraka susreta Crnogorci su zabili čak osam, a Nizozemci samo jedan gol i na kraju se dogodila očekivana crnogorska pobjeda.

Balša Vučković je s četiri pogotka bio prvi strijelac Crne Gore, dok je Strahinja Gojković tri puta pogađao suparničku mrežu. U redovima Nizozemske četiri gola je dao Sebastian Hessels.

Vaterpolisti Španjolske lako su pobijedili Francusku s 14-8 (2-1, 3-2, 5-3, 4-2). Dobro se u ovom susretu držala Francuska, koju vodi hrvatski strateg Vjekoslav Kobeščak, u uvodne dvije četvrtine. Tada je još imala dohvatljivi zaostatak od 3-5. U trećoj dionici se Španjolska odvojila na veću razliku te prilično mirno privela dvoboj kraju.

Za Španjolce su po dva pogotka postigli Sergi Cabanas, Alejandro Bustos, Miguel De Toro, Alvaro Granados i Marc Larumbe. U redovima Francuske prvi je strijelac bio Alexandre Bouet s tri pogotka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Kako bi poznati hrvatski sportaši izgledali bez brade? Livaja, Petković, Joško, Rudić...
OBRIJALI SMO IH!

FOTO Kako bi poznati hrvatski sportaši izgledali bez brade? Livaja, Petković, Joško, Rudić...

Brade su postale zaštitni znak mnogih sportaša: od borilačkih arena do nogometnih stadiona. One simboliziraju snagu, disciplinu i karakter, ali i strpljenje, rutinu te osobni stil koji često prati vrhunske rezultate i samopouzdanje. A mi smo se poigrali i virtualno obrijali sportske face, nogometaše, košarkaše, vaterpoliste, trenere... Pogledajte galeriju
UŽIVO Transferi: Jagušić blizu transfera u Werder iz Bremena!
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Jagušić blizu transfera u Werder iz Bremena!

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Poznat raspored drugog kruga Europskog prvenstva u vaterpolu. Kad igra Hrvatska?
KOMPLETNA SATNICA

Poznat raspored drugog kruga Europskog prvenstva u vaterpolu. Kad igra Hrvatska?

Spektakularni vaterpolski EP 2026. stiže u Srbiju! Kombank Arena bit će domaćin od 10. do 25. siječnja. Ne propustite uzbuđenje, HTV prenosi sve utakmice "barakuda"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026