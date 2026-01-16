Obavijesti

LIJEVI BEK

Srbin iz Lazija stiže na Maksimir

Piše Petar Božičević,
Kamenović igra na poziciji lijevog beka, Lazio ga je 2021. platio tri milijuna eura Čukaričkom, a za rimski klub odigrao je jednu utakmicu

Lokomotivu će pojačati srpski nogometaš Dimitrije Kamenović (25) koji u HNL stiže iz Lazija. Transfer je potvrdio i predsjednik rimskog kluba Claudio Lotito. 

Radi se o lijevom beku rođenom 2000. godine, a u Lazio je stigao 2021. iz Čukaričkog za tri milijuna eura. Ove sezone nije odigrao nijednu utakmicu, a za Lazio je u pet godina pod ugovor skupio svega jedan nastup. 

Dvaput je išao na posudbu - u Spartu iz Praga i Yverdon Sport, a prema Transfermarktu vrijedi 300.000 eura. Iako nema kontinuitet utakmica posljednjih sezona, nadaju se Lokomotiva i srpski nogometaš kako će u HNL-u oživjeti karijeru.  

