Kamenović igra na poziciji lijevog beka, Lazio ga je 2021. platio tri milijuna eura Čukaričkom, a za rimski klub odigrao je jednu utakmicu
LIJEVI BEK
Srbin iz Lazija stiže na Maksimir
Lokomotivu će pojačati srpski nogometaš Dimitrije Kamenović (25) koji u HNL stiže iz Lazija. Transfer je potvrdio i predsjednik rimskog kluba Claudio Lotito.
Radi se o lijevom beku rođenom 2000. godine, a u Lazio je stigao 2021. iz Čukaričkog za tri milijuna eura. Ove sezone nije odigrao nijednu utakmicu, a za Lazio je u pet godina pod ugovor skupio svega jedan nastup.
Dvaput je išao na posudbu - u Spartu iz Praga i Yverdon Sport, a prema Transfermarktu vrijedi 300.000 eura. Iako nema kontinuitet utakmica posljednjih sezona, nadaju se Lokomotiva i srpski nogometaš kako će u HNL-u oživjeti karijeru.
