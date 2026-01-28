Obavijesti

NIJE ZADOVOLJAN

Srbin koji igra za Mađarsku: 'Suci su pomogli Hrvatskoj!'

Piše Jakov Drobnjak,
Malmo: Hrvatska i Mađarska u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nakon što sam pogledao snimku, mislim da Mandić stoji unutar šest metara i smatram da sam postigao ispravan gol. Svi su znali da ako Hrvatska pobijedi, Švedska ispada, rekao je Zoran Ilić

Hrvatski rukometaši su u polufinalu Europskog prvenstva! Pala je Mađarska sa 27-25 i evo prilike za novo finale na velikom natjecanju. Mađari su bili jako težak protivnik, Hrvatska se mučila cijelo prvo i dobar dio drugog dijela prije nego li je slomila otpor. Utakmica je bila napeta, a Mađari su ljuti nakon poraza, iako ni s pobjedom ne bi išli dalje. Njihov najbolji igrač, Zoran Ilić, komentirao je jedan trenutak na utakmici.

Hrvatska u polufinalu Eura 00:52
Hrvatska u polufinalu Eura | Video: 24sata/Sanjin Strukić/Pixsell

Naime, 39 sekundi prije kraja, Ilić je zabio gol za izjednačenje, ali je pri tome napravio probijanje. Suci su procijenili da se David Mandić pravovremeno postavio te da je Ilić napravio probijanje. Mađarski igrač srpskih korijena se s tim ne slaže.

- Nakon što sam pogledao snimku, mislim da Mandić stoji unutar šest metara i smatram da sam postigao ispravan gol. Svi su znali da ako Hrvatska pobijedi, Švedska ispada. Mislim da igramo fantastičan rukomet, ali utakmica je odlučena na isti način kao i jučer protiv Švedske. Sudac je opet malo pomogao drugoj ekipi. Ali što se može? To je sport - rekao je Ilić.

Mandić je zabio u zadnjem napadu i to je bilo to. Hrvatska ima polufinale i neka pati koga smeta. Tamo naše rukometaše čeka Njemačka te smo spremni za revanš za dva poraza u pripremnim susretima.

