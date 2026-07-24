Srbin na neobičan način otkrio novi klub hrvatskog košarkaša?

Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja nedavno je aktivirao klauzulu koja mu dopušta odlazak iz Real Madrida nakon čega su se pojavile glasine kako bi se Hrvat mogao vratiti u NBA.

Iako saga oko Hezonje još uvijek traje, na društvenoj mreži X oglasio se njegov menadžer Miško Ražnatović i to na vrlo domišljat način. Srpski agent objavio je mozgalicu u kojoj je dao naslutiti u kojem će klubu hrvatski košarkaški reprezentativac nastaviti karijeru.

Dubrovacka republika i njeni zitelji su odvajkada bili poznati po trgovackom mentalitetu. Vekovi su prosli, stvari su se menjale, i sada je taj mentalitet nekako postao viteski, konjanicki…..😃#BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) July 24, 2026

- Dubrovačka Republika i njezini žitelji oduvijek su bili poznati po trgovačkom mentalitetu. Stoljeća su prolazila, stvari su se mijenjale i sada je taj mentalitet postao viteški, konjanički - stoji u njegovoj objavi.

Hezonja bi tako mogao postati novi član Cleveland Cavaliersa jer momčad nosi ime po riječi koja se nekad koristila za konjanike i vitezove. Ako Hezonja potpiše za Cavalierse, to bi mu bio četvrti klub u elitnom NBA natjecanju u kojemu je igrao. Osim Clevelanda, tijekom svoje karijere u Americi nastupao je za Orlando Magic, New York Knickse i Portland Trail Blazerse.