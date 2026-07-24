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Srbin na neobičan način otkrio novi klub hrvatskog košarkaša?

Piše Issa Kralj,
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Srbin na neobičan način otkrio novi klub hrvatskog košarkaša?
Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Hezonja opet u drami: Ražnatović zagonetkom gura Hrvata prema Cavsima, a NBA povratak sve je bliže

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Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja nedavno je aktivirao klauzulu koja mu dopušta odlazak iz Real Madrida nakon čega su se pojavile glasine kako bi se Hrvat mogao vratiti u NBA

Iako saga oko Hezonje još uvijek traje, na društvenoj mreži X oglasio se njegov menadžer Miško Ražnatović i to na vrlo domišljat način. Srpski agent objavio je mozgalicu u kojoj je dao naslutiti u kojem će klubu hrvatski košarkaški reprezentativac nastaviti karijeru. 

- Dubrovačka Republika i njezini žitelji oduvijek su bili poznati po trgovačkom mentalitetu. Stoljeća su prolazila, stvari su se mijenjale i sada je taj mentalitet postao viteški, konjanički - stoji u njegovoj objavi. 

IPAK SE NE VRAĆA? Španjolski mediji: Hezonja nije uplatio novac za odlazak iz Reala, ništa od povratka u NBA
Španjolski mediji: Hezonja nije uplatio novac za odlazak iz Reala, ništa od povratka u NBA

Hezonja bi tako mogao postati novi član Cleveland Cavaliersa jer momčad nosi ime po riječi koja se nekad koristila za konjanike i vitezove. Ako Hezonja potpiše za Cavalierse, to bi mu bio četvrti klub u elitnom NBA natjecanju u kojemu je igrao. Osim Clevelanda, tijekom svoje karijere u Americi nastupao je za Orlando Magic, New York Knickse i Portland Trail Blazerse.

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