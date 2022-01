Ispred zgrade skupštine u Beogradu, Srđan Đoković ponovno je organizirao prosvjed potpore za svog sina, prvog reketa svijeta Novaka Đokovića (34) koji je zbog problema s vizom završio u 'imigracijskom pritvoru'.

- Nevjerojatno je što Novaku rade. Najčistijem i najzdravijem čovjeku na svijetu. On vodi računa o svakom čovjeku na ovom svijetu. Privržen je svim nacijama i vjerama. Svi su oni naša braća. Oni koji nisu tu, ovdje su zajedno s nama i uz našeg Noleta. On je sin svih vas. I brat i otac. Tu ljubav koju mu bezrezervno pružamo ovih dana mu pomaže da izdrži. On je jedna mentalna gromada. Nikada ga neće baciti na koljena. To što ga pokušavaju slomiti, mogu im samo reći da su smiješni. Sebi dajete autogolove s lažima i podmetanjima, ali nećete uspjeti jer je narod uz njega. Cijeli svijet. I pravoslavci, kršćani, budisti. Ovo nema veze sa sportom, ovo je politička odluka. Ne ljutimo se na narod Australije nego na političare - rekao je otac srpskog tenisača.

Podsjetimo, Đoković je završio u imigracijskom centru u Melbourneu gdje čeka konačnu odluku o žalbi na deportaciju iz Australije.

- On sigurno ne bi otišao tamo da mu nisu dali dozvolu. Svakog dana je sve više ljudi koji staje uz njegovu stranu. Čak je i njihov brigadni general dao ostavku jer je vidio što mu rade. Kyrgios je dao podršku Novaku jer zna koliko je dao svijetu. Rekao mu je da je amajlija ovog sporta i da bez njega to nije to. Mi ne napadamo nikoga, moramo biti svi zajedno. Dosta je podjela - kazao je Srđan Đoković.

U glavnom gradu Srbije skupilo se nekoliko stotina ljudi koji su skandirali 'Nole, mi te volimo'.

- Ovo nije prosvjed, ovo je samo skup podrške Novaku Đokoviću. Nitko nas ne interesira osim njega. On nam daje snagu da izdržimo. Htjeli su nas proglasiti za genocidni narod. On je promijenio sliku Srbije. Primamo podršku od čitavog svijeta. Ponosan smo europski narod i nikoga nikoga nismo napadali, samo smo se branili. Tako i Novak. Koliko se naših ljudi skupilo ispred tog zatvora. Igraju kolo i pjevaju srpske pjesme. Sad su ga stavili da gleda u zid, ali on ih čuje negdje u daljini - rekao je otac srpskog tenisača pa zaključio:

- Političari i stručnjaci htjeli su ga maltretirati još nekoliko dana, ali su se suočili s peticijom naroda da se ovo završi u ponedjeljak. Neće političari odlučivati kada će i hoće li ući u njegovu zemlju, to može donijeti samo sudska odluka. Oni nek se bave politikom, a ovo je sport i on je najbolji na svijetu i dolazi iz Srbije.