Srebrni iz Pariza osvajat će za Hrvatsku: Htjele su me i druge države, a naučit ću 'Lijepu našu'

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 5 min
Srebrni iz Pariza osvajat će za Hrvatsku: Htjele su me i druge države, a naučit ću 'Lijepu našu'
Osijek: Gimnastičar Ilija Kovtun | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Za ukrajinskog gimnastičara Kovtuna borile su se mnoge države • Zbog rata je došao u Osijek prije tri i pol godine • U Parizu je osvojio srebrnu medalju na ručama • Za Hrvatsku će debitirati na EP-u u Zagrebu

Jen', dva, tri, štiri... 

