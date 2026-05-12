Srebrni 'vatreni' postao je tata. Supruga otkrila dirljive trenutke

Osvajač srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018., nogometaš Panathinaikosa Tin Jedvaj dobio je prvo dijete. Njegova supruga Dina, djevojački Dragija, prije nekoliko je tjedana na svijet donijela sina Nika. Uz kratak opis "Ljubav izvan riječi ∞", u objavi na Instagramu prikazala je niz dirljivih trenutaka: od prvog susreta, nježnih zagrljaja i uspavljivanja, do vožnje kući iz bolnice. Među fotografijama se našla i ona obiteljskog psa, koji nježno njuši novog člana obitelji, te detalji poput bolničke narukvice na kojoj je na grčkom jeziku ispisano Dinino ime.

Simbolika mjesta rođenja djeteta, Atena, prisutna je i u imenu djeteta. Naime, ime Nik grčkog je podrijetla i izvedeno je od riječi "nike", što znači "pobjeda". Zanimljiv detalj su i baloni u obliku broja "30" i srca s natpisom "Happy Birthday", što sugerira da je rođenje sina stiglo kao najljepši rođendanski poklon. Objavu je popratila i hitom Metallice "Nothing Else Matters"

U komentarima su se javili brojni prijatelji, ali i poznata lica. Među prvima je čestitao bivši golman hrvatske nogometne reprezentacije Danijel Subašić, koji je ostavio emotikone srca. Čestitkama su se pridružili i aktualni reprezentativac Nikola Moro, Jedvajev suigrač iz Panathinaikosa Filip Mladenović te brojni drugi. Tin i Dina u braku su od lipnja 2022., raskošno vjenčanje imali su u dvorcu Leitner.